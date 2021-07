Apple devrait introduire Face ID sur tous les iPhone

L’une des raisons pour lesquelles Apple mise autant sur Face ID est que le système de reconnaissance faciale permet non seulement d’assurer la sécurité, mais aussi d’offrir des capacités de réalité augmentée, bien que la société cherche également des moyens de rendre cette fonction moins intrusive et de l’intégrer éventuellement dans le verre.

En outre, Face ID devrait également faire son chemin vers les iPad, y compris les modèles non Pro, et les Mac, car Apple veut aller à fond dans cette fonction de sécurité.