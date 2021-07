Les AirPods 3 devraient être lancés en même temps que l’iPhone 13 en septembre

D’après ce que nous avons entendu jusqu’à présent, une refonte est en vue : les nouveaux écouteurs seront apparemment dotés de tiges plus courtes dans le style des AirPods Pro. Le boîtier de charge serait alors adapté en conséquence, avec un facteur de forme plus petit.

Cela correspond parfaitement aux rumeurs entendues en début de semaine dernière, qui évoquaient également la possibilité d’un lancement conjoint des AirPods 3 et de l’iPhone 13. Aujourd’hui, cela ressemble davantage à une probabilité, et l’idée séduirait sans doute les dirigeants d’Apple.

Sur la base d’informations provenant de sources au fait des projets d’Apple, DigiTimes affirme qu’ il est probable qu’Apple lance à la fois l’iPhone 13 et les AirPods 3 lors d’un événement en septembre . On peut généralement se fier à DigiTimes lorsqu’il s’agit de prédictions sur Apple, bien que cette source n’est pas toujours tout bon.