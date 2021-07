Les smartphones OnePlus auront une option pour désactiver le bridage avec OxygenOS 12

Il y a quelques jours, OnePlus a été surpris en train de brider les performances de nombreuses applications populaires sur la série OnePlus 9. Peu de temps après, la société a admis que c’était le cas, et a affirmé que c’était pour optimiser les performances de l’appareil.

Cependant, étant donné les critiques qui se sont abattues sur la société, OnePlus prévoit maintenant d’ajouter une option pour permettre aux utilisateurs de désactiver ce mode optimisé dans OxygenOS.

S’adressant à Android Police, OnePlus a révélé ses plans pour ajouter la bascule du mode optimisé avec OxygenOS 12. D’après les dires de la société, il est peu probable que ce bouton on/off arrive dans une mise à jour logicielle d’OxygenOS 11. Par conséquent, les propriétaires de smartphones OnePlus affectés, comme la série OnePlus 9, devront attendre des mois pour utiliser le plein potentiel de l’appareil.

En fait, la société a confirmé que ces optimisations seront également présentes dans le OnePlus 9R et le OnePlus Nord 2 nouvellement lancé. « Étant donné que les différentes puces ont des performances différentes et que nous voulons nous assurer d’obtenir les meilleures performances et la meilleure efficacité de chacune d’entre elles, nous avons mis en œuvre des optimisations de performance à des degrés divers sur le OnePlus 9R et le Nord 2 », a déclaré OnePlus à Android Police.

« Cependant, étant donné les commentaires clairs des utilisateurs et des médias, notre équipe R&D travaille actuellement à l’ajout d’une option permettant aux utilisateurs d’activer/désactiver ce mode optimisé et d’avoir un meilleur contrôle sur les performances de leurs smartphones. Nous avons pour objectif d’avoir cette solution prête avec l’une des premières builds d’OxygenOS 12 », a déclaré OnePlus.

Quand le lancement ?

Les spécificités de ce bouton on/off à venir restent floues pour le moment. Nous devrons attendre et voir si cette option fera partie du processus de configuration ou si les utilisateurs devront la basculer manuellement depuis les Paramètres.

Alors quand Oxygen OS 12 sera-t-il prêt ? Peut-être plus tard cette année. Nous verrons bien. Croisez les doigts.