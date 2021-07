Voici le OnePlus Nord 2, la nouvelle référence abordable à 399 euros

Comme attendu depuis de nombreuses semaines, OnePlus vient de dévoiler sa nouvelle référence en matière de smartphone de milieu de gamme avec le OnePlus Nord 2, qui succède à l’excellent milieu de gamme de l’année dernière. OnePlus étant OnePlus, nous avions déjà une bonne idée de ce que nous pouvions attendre du nouveau Nord 2 avant aujourd’hui.

La série OnePlus Nord se dote donc d’un nouveau smartphone après avoir vu le OnePlus Nord CE 5G, c’est bien le OnePlus Nord 2 5G qui vient d’être lancé à partir de 399 euros aux côtés des nouveaux écouteurs OnePlus Buds Pro lors d’un événement virtuel en direct.

Sans plus attendre, passons aux spécifications ! En façade, le OnePlus Nord 2 va se vanter d’un écran de 6,43 pouces d’une résolution full HD+, d’un taux de rafraichissement de 90 Hz, de la prise en charge sRGB, Display P3, d’une certification HDR10+ et d’un ratio 20:9. Sous le capot, on retrouve pour la première fois dans un smartphone de OnePlus le processeur Dimensity 1200-AI de MediaTek, couplé à un GPU ARM G77 MC9, d’un stockage UFS 3.1 de 128 Go ou 256 Go en fonction du modèle choisi — le stockage n’est pas extensible, et de 8 Go ou 12 Go de mémoire vive LPDDR4X.

Comme vous pouvez le voir OnePlus s’est associée au fabricant de puces MediaTek pour développer le Dimensity 1200-AI. Afin de souligner les nouvelles capacités d’IA du chipset, OnePlus et MediaTek ont choisi le nom Dimensity 1200-AI pour le distinguer du Dimensity 1200 standard. Beaucoup de gens s’interrogent sur le terme AI (intelligence artificielle) dans le nom du chipset. Eh bien, l’entreprise le justifie en ajoutant une myriade de fonctionnalités d’IA à tous les niveaux — que ce soit l’écran, la caméra ou d’autres domaines.

Pour la partie photo, on retrouve une matrice de 3 caméras logées dans un bloc rectangulaire, à l’instar de la gamme de smartphones phares, la série OnePlus 9. Du côté des spécifications on retrouve un capteur principal Sony IMX766 de 50 mégapixels, l’OIS et une ouverture f/1,88, un capteur ultra grand-angle de 119,7° de 8 mégapixels à ouverture f/2,25 un capteur monochrome de 2 mégapixels. En façade on retrouvera un unique capteur Sony IMX615 de 32 mégapixels, EIS et à ouverture f/2,45.

Mais, c’est aussi au niveau de la batterie et de la charge que le smartphone impressionne ! On retrouve une batterie d’une capacité de 4 500 mAh, et compatible avec la technologie Warp Charge 65 offrant une charge filaire de 65 W, qui, selon OnePlus, devrait être capable de charger le téléphone à 100 % en moins de 35 minutes. Il est compatible avec la 5G (sub-6GHz uniquement) et inclut un support double-SIM.

Son atout : le prix

Le OnePlus Nord 2 fonctionne sous OxygenOS 11.3 qui est la première version du logiciel à refléter la fusion avec ColorOS de OPPO. OnePlus promet deux ans de mises à jour Android et trois ans de mises à jour de sécurité pour le Nord 2.

Tout comme son prédécesseur, OnePlus veut frapper un grand coup sur le marché, en proposant un smartphone aux allures d’un flagship mais avec un budget serré. On retrouve ainsi le OnePlus Nord 2 dans une version de 8 Go de RAM et 128 Go de stockage au prix de 399 euros, et un modèle de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage au prix de 499 euros. L’appareil est proposé en deux variantes de couleur, Haze et Gray Sierra, qui arborent un panneau arrière brillant.



En outre, OnePlus vous fait profiter des offres de lancement chez les partenaires Orange, Sosh, FNAC et Darty offrant une paire de OnePlus Buds Z pour l’achat d’un OnePlus Nord 2 du 22 juillet 17 h au 27 juillet, et sur son site marchant avec un kit Stadia Premiere Edition offert pour l’achat d’un OnePlus Nord 2 dès le 22 juillet 17 h (précommandes + après ouverture des ventes).

En plus du OnePlus Nord 2, OnePlus a également profité de son événement pour annoncer une nouvelle paire d’écouteurs entièrement sans fil, les OnePlus Buds Pro, qui seront en vente le mois prochain.