Google lance le Doodle de l’île des Champions pour les Jeux olympiques 2020

« En terminant les mini-jeux, Lucky apporte du bonheur sous forme de fleurs et de dangos… ce qui fera plaisir à tout le monde dans le monde ! En outre, seuls les champions savent à quel point Lucky a travaillé dur. En d’autres termes, nous voulons faire comprendre que la joie peut résulter de la concentration et du travail acharné de chacun d’entre nous, qui n’est pas toujours reconnu par les autres », expliquent les créateurs du jeu.

Les 7 jeux en question sont le tennis de table, le skateboard, le tir à l’arc, le rugby, la natation artistique, l’escalade et le marathon. Comme il s’agit d’un jeu Doodle, vous pouvez y accéder dès maintenant à partir de la page d’accueil de Google Recherche. Les commandes sont assez simples. Vous pouvez utiliser les touches fléchées pour déplacer le personnage et la barre d’espace pour effectuer des actions.

Comme son nom l’indique, le jeu Doodle se déroule sur une île. Vous jouerez le personnage de l’athlète Lucky (chat) dans le jeu et il y a 7 mini-jeux sportifs dans le doodle . Votre objectif est de vaincre le champion sportif dans chaque jeu et de collecter les 7 parchemins sacrés. Le jeu comporte également des défis cachés pour vous garder engagé.