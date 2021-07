L’iPhone 13 pourrait offrir un support à la charge rapide de 25 W

by

by

Alors que des entreprises comme Xiaomi et Huawei repoussent les limites de la recharge rapide, la rumeur veut que Apple ait décidé qu’il était temps de mettre à niveau sa propre technologie sur la prochaine série d’iPhone.

La gamme actuelle d’iPhone d’Apple ne dépasse pas 20 W en matière de vitesse de charge. Cela pourrait potentiellement changer avec le lancement de la série d’iPhone 13 plus tard dans l’année. Si l’on en croit un nouveau rapport du site chinois MyDrivers, la future gamme d’iPhone 13 prendra en charge un nouvel adaptateur de charge rapide de 25 W.

Selon le rapport citant des sources dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple, la série d’iPhone 13 pourrait supporter une charge rapide de 25 W. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un saut significatif, cela devrait se traduire par une amélioration mineure du temps de charge global. Et bien sûr, prenez cela avec des pincettes puisqu’il s’agit d’une rumeur à ce jour.

En effet, les iPhone 12 et iPhone 12 Pro offrent un support pour la charge rapide de 20 W. Donc, même si le changement ne sera pas révolutionnaire en termes de vitesse, il devrait aider à compenser les augmentations prévues de la capacité de la batterie de l’iPhone 13.

Notamment, le passage à 25 W correspond à la vitesse de charge offerte dans la gamme Galaxy S21 de Samsung. Cela dit, vous trouverez de nombreux autres smartphones Android avec des vitesses de charge plus rapides à des prix moins élevés, comme le récent smartphone OnePlus Nord 2 avec une charge rapide de 65 W, par exemple, tandis que Huawei et Xiaomi offrent respectivement une technologie de 66 W et 67 W sur les appareils premium.

Il faudra toujours acheter le chargeur

Si Apple prévoit effectivement de passer à une charge de 25 W sur l’iPhone 13, le géant de Cupertino pourrait commencer à vendre un nouvel adaptateur secteur USB-C de 25 W pour accompagner l’iPhone 13. Vous devrez l’acheter séparément puisque les iPhone ne sont plus livrés avec des chargeurs dans la boîte. Vous recevrez toutefois un câble Lightning vers USB-C dans la boîte.

Par conséquent, il est possible que certaines personnes finissent par se débarrasser de leur adaptateur USB-C de 20 W au profit d’un adaptateur plus rapide, ce qui entraînerait la création de déchets électroniques. Si vous envisagez d’acheter l’iPhone 13 et que vous disposez d’un bloc de charge de 20 W, envisageriez-vous de vous procurer l’adaptateur de 25 W pour bénéficier d’une amélioration marginale de la vitesse ?