Le MacBook Air avec un écran Mini LED de 13 pouces attendu pour 2022

Alors que l’attention s’est concentrée sur la refonte du MacBook Pro de cette année, le MacBook Air est passé relativement inaperçu. Or, un nouveau rapport suggère qu’il pourrait emprunter une caractéristique clé du futur MacBook Pro en 2022.

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, l’ordinateur portable d’entrée de gamme d’Apple, le MacBook Air, sera mis à niveau mi-2022 pour recevoir un écran mini-LED. Cela le mettra au même niveau que le MacBook Pro en termes de technologie d’affichage.

Alors, pourquoi toute cette agitation ? Eh bien, la technologie mini-LED augmente massivement le nombre de LED dans l’écran d’un appareil. En pratique, cela signifie des noirs plus sombres, un meilleur contraste et une luminosité plus élevée. Par exemple, l’iPad Pro de 12,9 pouces de 2021 est équipé d’un écran mini-LED contenant plus de 10 000 LED, ce qui lui confère une luminosité maximale de 1 600 nits et un rapport de contraste de 1 000 000 : 1.

En fait, l’iPad Pro rend l’affirmation de Kuo d’autant plus intéressante. Alors que l’iPad Pro de 12,9 pouces dispose d’un écran mini-LED, sa petite sœur de 11 pouces n’en dispose pas, probablement parce qu’Apple veut différencier le plus grand modèle comme étant l’appareil le plus « Pro ».

Pourtant, Apple ne semble pas adopter cette approche pour sa gamme de MacBook, en donnant la même technologie d’écran haut de gamme à la fois au MacBook Pro haut de gamme et au MacBook Air plus abordable. Elle a fait la même chose lorsqu’elle a mis sa puissante puce M1 dans les deux appareils.

C’est une excellente nouvelle pour les consommateurs. Si Kuo a raison, les utilisateurs de MacBook Air peuvent s’attendre à une technologie d’affichage de haut niveau et à une excellente puce Apple Silicon dans leur appareil, le tout pour un prix aux alentours de 1 000 euros.

Un puissant ordinateur portable abordable ?

Il y a plus à attendre du MacBook Air. Un certain nombre de sources, dont Mark Gurman et dylankt sur Twitter, ont déclaré que l’ordinateur portable léger sera équipé d’une nouvelle puce M2. Gurman a affirmé que cette puce aura le même nombre de cœurs de processeur que la M1, mais qu’elle sera plus rapide, tandis que son GPU passera des variantes actuelles à 7 et 8 cœurs à des modèles à 9 ou 10 cœurs graphiques.

Pendant ce temps, Jon Prosser a déclaré qu’Apple travaillait sur différentes teintes de couleurs pour le châssis du prochain MacBook Air. Cela refléterait l’iMac 24 pouces, qui a été redessiné plus tôt en 2021 pour arborer un certain nombre de teintes vives.

Dans l’ensemble, 2022 pourrait donc être une grande année pour le MacBook Air.