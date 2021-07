Le Galaxy S21 FE pourrait ne pas être présenté lors de l’événement Unpacked 2021

Samsung a fortement laissé entendre qu’il n’y aurait pas de Galaxy Note 21 cette année en raison de la pénurie actuelle de puces. Il est probable que la société veut que les utilisateurs passent aux smartphones pliables à la place, et pourrait vouloir donner à ses smartphones pliables toute l’attention le 11 août et présenter le Galaxy S21 FE à une date ultérieure.

Un rapport de LetsGoDigital comprend une liste de fuites des appareils que Samsung annoncera le 11 août. Selon la publication, le Galaxy S21 FE ne figure pas sur cette liste . La liste des appareils comprend des smartphones pliables comme le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 . Il y a aussi quelques smartwatches — Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic — et les écouteurs Galaxy Buds 2.