Microsoft Teams sur mobile permet d’accéder aux applications du service

L’utilisation de Microsoft Teams sur votre smartphone pourrait être sur le point de devenir beaucoup plus utile grâce à la dernière mise à jour du logiciel. Microsoft a révélé que ses utilisateurs pourront accéder aux applications de son service de vidéoconférence Teams lors de réunions sur les appareils iOS et Android.

Auparavant, les applications étaient uniquement réservées aux utilisateurs de Teams sur ordinateur, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent désormais participer à des réunions lorsqu’ils ne sont pas au bureau ou en déplacement.

Microsoft a annoncé pour la première fois des apps en réunion pour Teams sur le bureau en novembre 2020, dans le but de permettre aux utilisateurs une plus grande personnalisation lorsqu’ils utilisent la plateforme « avant, pendant et après une réunion. »

« Avec les réalités du travail hybride devant nous, nous naviguerons à travers de nouvelles expériences où nous devrons répondre aux besoins des travailleurs qui réintégreront le bureau et de ceux qui resteront à distance », a écrit Microsoft dans un article de blog annonçant la nouvelle. « Une collaboration efficace sera plus que jamais essentielle avec les modèles de travail hybrides — ce qui prouve la nécessité de disposer d’applications collaboratives offrant la flexibilité de travailler de n’importe où, sur n’importe quel appareil. C’est pourquoi nous sommes ravis de partager que les applications Microsoft Teams conçues pour les réunions sont désormais également prises en charge sur le mobile avec iOS et Android. »

La société a ajouté que l’ajout du support sur mobile permet aux utilisateurs de « rester dans le flux de travail », en utilisant des services tels que les sondages, avec des notifications affichées comme une bannière en haut de votre écran. Lorsqu’ils cliquent dessus, les utilisateurs peuvent interagir avec le contenu tout en restant engagés dans la réunion.

Répondre aux besoins du travail hybride

Microsoft indique que les applications tierces peuvent également être configurées pour s’adapter aux nouvelles expériences mobiles, en précisant que cela signifie que toutes les applications ne seront pas immédiatement disponibles sur toutes les plateformes.

Ces mises à jour font suite à une série de publications de Microsoft visant à faire de Teams une expérience plus agréable pour les utilisateurs mobiles, en particulier lorsque de nombreux travailleurs du monde entier commencent à retourner au bureau.