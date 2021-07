Les couleurs de l’iPhone 13 Pro pourraient inclure trois nouvelles teintes

La plupart des spécifications de la gamme d’iPhone 13 ayant été divulguées, nous avons une idée plus précise des couleurs qui pourraient être proposées, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max étant apparemment disponibles en noir, argent, or rose et or soleil.

C’est Lanzuk, qui poste sur Naver (un site de médias sociaux sud-coréen), qui ajoute que la teinte or soleil a un aspect bronze, tandis que le modèle or rose semble très pâle.

Pour référence, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max sont proposés au choix en graphite, argent, or ou bleu pacifique. Donc, si cette fuite est exacte, alors l’argent pourrait être le seul modèle qui reste pour la gamme d’iPhone 13 Pro, le reste des couleurs étant différent, étant donné que les modèles « or » mentionnés ici ne semblent pas coïncider avec le coloris or actuel.

Certaines de ces couleurs ont déjà fait l’objet de rumeurs. Une teinte noire mate a été mentionnée à plusieurs reprises et liée spécifiquement aux modèles Pro, il semble donc très probable à ce stade qu’elle fera partie des teintes proposées. Nous avons déjà entendu dire que cette teinte pourrait être davantage un gris très foncé, avec un aspect métallique.

En outre, nous avons également entendu dire qu’une couleur bronze ou orange pourrait être en préparation, ce qui pourrait être la teinte or soleil mentionné ici. Cependant, les précédentes sources ne semblaient pas très sûres que cette couleur dépasserait le stade de prototype.

Une annonce en septembre

L’or rose n’a pas été mentionné auparavant, mais le rose l’a été, et Apple a fabriqué des smartphones dans une teinte or rose par le passé, il est donc certainement possible que nous assistions à un retour de cette teinte. D’après ce que l’on entend, toutes ces couleurs seraient également conformes à l’habitude d’Apple d’utiliser des couleurs discrètes pour ses smartphones les plus chers.

Rien n’est encore certain, et ce ne sera pas le cas tant qu’Apple n’aura pas dévoilé la gamme d’iPhone 13, ce qui devrait se faire en septembre.