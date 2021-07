Zoom vous permet désormais d’ajouter des applications tierces à vos appels

Zoom poursuit son ambition de devenir l’application de référence pour les réunions et les événements virtuels en rendant les Zoom Apps et les Zoom Events largement disponibles à partir de ce mercredi.

Alors que le Zoom App Marketplace compte déjà plus de 1 500 intégrations tierces, Zoom Apps élargit cette offre en intégrant de manière transparente des applications tierces à Zoom Meetings pour améliorer la collaboration, la productivité et même le divertissement des travailleurs hybrides.

En effet, les Zoom Apps sont des intégrations tierces qui s’afficheront directement dans votre appel Zoom. Plus de 50 applications seront disponibles dans des catégories telles que le tableau blanc, la gestion de projet et la prise de notes, mais les développeurs sont en train d’ajouter encore plus d’applications au service.

On retrouve notamment des applications telles que Asana, qui aide les utilisateurs à créer des points d’action en réunion, Dot Collector, qui permet de recueillir des commentaires et des sondages en temps réel, Dropbox Spaces, pour la collaboration en ligne, SurveyMonkey Enterprise, pour les enquêtes et les sondages, ou même des jeux comme Heads Up.

Si vous disposez de la dernière version du client Zoom, vous pourrez installer des applications à partir d’un nouvel onglet « Apps » que vous verrez dans la barre d’outils pendant les appels Zoom (mais l’administrateur de votre entreprise devra peut-être les activer).

Zoom Events, la plateforme pour vos événements

La plateforme événementielle de Zoom, Zoom Events, offre des fonctionnalités qui vous aideront à organiser des événements virtuels solides. Par exemple, vous pouvez créer un hub qui fournit des détails sur l’événement et mettre en place un chat dans le hub. Vous pourrez également vendre des billets par l’intermédiaire de Zoom Events, mais la société ne prélèvera pas de commission sur ces ventes.

Zoom proposera toujours OnZoom, sa plateforme d’événements conçue pour les petites entreprises, qui s’apparente davantage à une place de marché pour les événements virtuels, mais elle restera « en version bêta », selon la société. Zoom a annoncé OnZoom et les applications tierces intégrées en octobre. La plateforme Zoom Events a été révélée pour la première fois en mai.