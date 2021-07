by

Nothing ear(1) : voici un premier aperçu de l’étui de charge transparent

La toute nouvelle startup Nothing de Carl Pei se prépare à dévoiler son tout premier produit, une paire d’écouteurs entièrement sans fil appelée Nothing ear(1), la semaine prochaine. Avant son lancement le 27 juillet, nous avons un premier aperçu de l’étui de charge unique, presque transparent, qui logera et chargera les écouteurs entièrement sans fil Nothing ear(1).

Après avoir confirmé le prix et le fait que les Nothing ear(1) seront dotés d’une fonction de suppression active du bruit (ANC) haut de gamme, Carl Pei a partagé quelques détails supplémentaires sur l’appareil dans une récente interview avec CNET. La publication a également partagé des images de l’étui de charge transparent qui logera les écouteurs Nothing ear(1). Cependant, le design des écouteurs est toujours une inconnue.

Pour ceux qui l’ignorent, après avoir lancé sa nouvelle entreprise, Pei s’est associé à plusieurs designers pour faire de sa vision d’appareils électroniques transparents une réalité. Pour les écouteurs ear(1), Nothing s’est associé à une marque suédoise d’électronique grand public, Teenage Engineering, pour créer un design transparent unique.

L’entreprise a partagé des vidéos officielles pour montrer les défis et les obstacles qu’elle a dû surmonter pour concevoir les Nothing ear(1). En outre, Pei a mentionné un défi particulier auquel ils ont été confrontés lors de la conception des écouteurs, et c’est évidemment la création d’un design transparent qui ne semble pas bon marché en aucune façon.

Maintenant, en ce qui concerne le boîtier de charge, vous pouvez voir dans les images ci-dessus, il a un design presque transparent avec deux fentes dédiées pour loger et charger les écouteurs. Selon Pei, les écouteurs Nothing ear(1) pourront offrir jusqu’à 24 heures d’autonomie avec l’étui et le système ANC activé. L’autonomie atteindra 36 heures si le système ANC est désactivé.

Un lancement le 27 juillet

Bien qu’il soit confirmé que l’appareil dispose d’un ANC analogue à ceux des AirPods Pro, son prix est assez agressif. En France, nous avons appris que les écouteurs Nothing ear(1) seront vendus au prix de 99 euros, ce qui est bien inférieur au prix des Galaxy Buds Pro de Samsung — 230 euros — et des AirPods Pro, qui sont vendus au prix de 279 euros.

Au lieu de rivaliser avec ces appareils, les Nothing ear (1) rivaliseront avec des appareils plus abordables, tels que les Pixel Buds Series-A de Google. La société lancera les Nothing ear(1) le 27 juillet lors d’un événement de lancement virtuel.