Twitter lance le nouveau site TweetDeck, comment l’essayer ?

Après avoir présenté de nouveaux concepts de fonctionnalités visant à améliorer la confidentialité et la découverte des utilisateurs sur sa plateforme de micro-blogging, Twitter a présenté une version remaniée de son application de gestion de compte TweetDeck. La société a récemment annoncé qu’un aperçu du site Web TweetDeck remanié était disponible pour quelques utilisateurs sélectionnés aux États-Unis, au Canada et en Australie.

Selon le tweet officiel, Twitter a déployé une nouvelle version preview de TweetDeck pour un nombre limité d’utilisateurs. La version remaniée est dotée de « fonctionnalités améliorées qui intègrent davantage ce que vous voyez sur twitter.com ». Vous pouvez consulter le tweet ci-joint juste en dessous.

Le géant du micro-blogging a déclaré plus tôt dans l’année que l’entreprise vise à remanier TweetDeck « de fond en comble ». Aujourd’hui, dans la version preview, Twitter a ajouté de nouvelles fonctionnalités. Selon Kayvon Beykpour, chef de produit chez Twitter, les nouvelles fonctionnalités comprennent une fenêtre de rédaction complète d’un tweet, de nouveaux types de colonnes, de nouvelles fonctions de recherche avancée et une nouvelle façon de regrouper les colonnes (Decks).

Starting today, we’re rolling out a preview of the new & improved version of TweetDeck to a limited number of accounts, with enhanced functionality that incorporates more of what you see on https://t.co/8FModRv1sl. pic.twitter.com/rX0WhSKgmI

—TweetDeck (@TweetDeck) July 20, 2021