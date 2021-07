Apple présentera un nouvel iPhone SE 3 avec une puce A15 et la 5G début 2022

Selon un rapport de Nikkei, Apple devrait commercialiser un iPhone SE 3 compatible avec la 5G l’année prochaine. Le prochain iPhone SE devrait conserver le même style que l’iPhone SE (2020), avec une puce A15 améliorée pour la puissance, qui devrait faire ses débuts avec les nouveaux téléphones phares d’Apple cet automne.

Ce nouveau rapport concorde avec les déclarations antérieures du célèbre analyste d’Apple Ming-Chi Kuo. Kuo avait prédit l’arrivée d’un iPhone SE au cours du premier semestre 2022, avec le même design que le modèle actuel. Apple se concentrerait sur les changements internes, le processeur A15 ajoutant de la vitesse et l’accès à la 5G et amenant les iPhone 5G à un prix où ils peuvent rivaliser avec certains des smartphones Android à moins de 500 euros.

Apple a tout récemment commencé à expédier des smartphones 5G avec la gamme d’iPhone 12, déclarant que « la 5G vient de devenir réelle ». Sa tactique a porté ses fruits, Apple dépassant toutes les autres entreprises pour devenir l’un des principaux fabricants de smartphones 5G en 2021. Avec l’iPhone SE 2022, Apple disposera désormais également d’un smartphone abordable prenant en charge la 5G. L’article précise que l’iPhone SE 3 utilisera le modem X60 de Qualcomm.

Le nouvel iPhone SE 3 devrait présenter d’autres caractéristiques clés, notamment un nouveau processeur A15. Cependant, Apple conservera l’écran LCD plutôt que de passer à la technologie OLED comme elle l’a fait avec l’iPhone 12.

Parallèlement aux rapports sur ce nouvel iPhone SE 3, Apple serait également en train de se débarrasser de l’iPhone mini, l’iPhone 13 de 2021 étant censé être le dernier téléphone de taille « mini ». Au lieu de cela, la société pourrait lancer un iPhone Max — une version plus grande de l’iPhone sans adjectif à la même taille que la série iPhone Pro Max dans une tentative de séduire plus de clients après l’échec relatif du modèle « mini ».

Vers la fin du modèle « mini »

« Il est à peu près décidé qu’il n’y aura pas de modèle Mini l’année prochaine, et qu’il y aura à la place une version relativement rentable du plus grand iPhone Pro Max. Cependant, les conceptions des spécifications détaillées des quatre nouveaux modèles de l’année prochaine ne sont pas encore verrouillées », a déclaré l’une des sources de Nikkei.

Apple devrait sortir cette année quatre iPhone supplémentaires, l’iPhone 13, l’iPhone 13 mini, l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max en 2021. Suivront peu après un iPad mini 6 et un nouveau modèle d’iPad doté d’un processeur A13 plus rapide. Nikkei mentionne également une mise à niveau des AirPods et un nouveau MacBook Pro, dont la production débutera ce mois-ci, bien que les détails des spécifications soient plus rares pour ces deux produits.