Les détails de la caméra du Huawei P50 Pro révélés par un teasing

Alors que la série Huawei P50 ne fait pas vraiment l’objet d’un grand « buzz » — on a l’impression que la plupart des fans de smartphones ont oublié cette entreprise autrefois célèbre — de nouvelles informations continuent d’apparaître avant le lancement du 29 juillet en Chine.

Huawei a un nouveau smartphone qui devrait être lancé plus tard ce mois-ci, le 29 juillet pour être exact. Le smartphone devrait être le Huawei P50 Pro, et récemment une vidéo de teasing a été publiée qui a donné quelques détails sur les caméras du smartphone. Les téléspectateurs aguerris ont pu zoomer pour lire une partie du texte à côté des objectifs de la caméra.

Bien qu’il soit très difficile à voir, le texte à côté des caméras du Huawei P50 Pro indique « VARIO-SUMMILUX-H1:1.8-3.4/18-125ASPH ». Vous n’avez aucune idée de ce que cela signifie ? Eh bien, Vario-Summilux est un type d’objectif, fabriqué par Leica. La référence à 1.8-3.4/18-125 fait référence à l’ouverture et à la taille de l’objectif. Enfin, ASPH fait référence à une lentille asphérique qui, lorsqu’elle est utilisée pour des ouvertures plus larges, prend des images plus nettes et réduit les problèmes visuels.

Il est intéressant de noter que les longueurs focales et les ouvertures correspondent à celles du P40 Pro et du Mate 40 Pro. En creusant un peu plus dans les chiffres, on constate que le téléobjectif offrira un zoom 5x. L’objectif ultra grand-angle sera équivalent à 18 mm. Un aspect qui reste un mystère est celui des capteurs utilisés pour les caméras. Le lancement officiel du P50 Pro est attendu la semaine prochaine.

Tous les détails sur les capteurs photo et les autres aspects du smartphone devraient être révélés à ce moment-là.

De quoi se distinguer des autres marques

De nombreux smartphones phares sont tellement analogues que l’une des seules façons de se démarquer est de proposer des caméras qui sortent de l’ordinaire. La qualité de la caméra est l’une des principales caractéristiques qui attirent les acheteurs vers une marque ou une autre. Dans de précédentes fuites, d’autres détails du P50 Pro ont fait surface.

En mars, des rendus de l’appareil ont été divulgués, montrant un design dont certains n’étaient pas satisfaits. Le style de la matrice de la caméra, que beaucoup considèrent comme peu attrayant et qui présente un design en forme d’œuf, a été particulièrement remarqué dans ces rendus. Les fuites suggèrent que le P50 Pro se débarrasserait des deux caméras frontales vues sur les anciens modèles Pro en faveur d’une seule caméra en forme de trou au centre de l’écran de 6,6 pouces.

Avec un lancement de la série Huawei P50 le 29 juillet, nous n’avons pas longtemps à attendre pour voir à quoi ressemblent ces nouveaux smartphones. Cet événement du 29 juillet est prévu pour une révélation uniquement en Chine, nous devrons donc attendre plus longtemps pour savoir quand les smartphones seront commercialisés en France et dans d’autres pays.