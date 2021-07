La dernière version preview de Windows 11 introduit la première intégration de Teams

Lorsque Microsoft a annoncé Windows 11 en juin, elle a révélé que Teams serait directement intégré dans le système d’exploitation et que vous seriez en mesure de vous connecter avec d’autres personnes par une nouvelle fenêtre de chat.

La première version preview du nouveau système d’exploitation ne comportait pas cette nouvelle fonctionnalité, mais Microsoft commence à déployer l’intégration de Teams dans Windows 11 de manière limitée à partir de ce mardi avec la toute nouvelle version preview pour les membres du programme Windows Insider.

Avec cette mise à jour, Microsoft s’attache à transformer Teams d’un outil d’entreprise en une expérience accessible où tous les propriétaires de PC peuvent rester connectés avec leurs proches par le biais du chat et des appels vidéo. Une partie de cette transformation comprend une nouvelle expérience de chat dans la barre des tâches et une refonte globale de l’expérience de bureau Teams qui la fait ressembler davantage à une extension naturelle du système d’exploitation Windows 11, a déclaré la société.

Le déploiement de toutes les fonctionnalités promises se fera au fil du temps, a déclaré Brandon LeBlanc de Microsoft dans un article de blog. « Dans cette première étape, vous serez en mesure de vous connecter, d’ajouter des contacts et de vous connecter par des chats individuels et de groupe », a-t-il déclaré. « Au cours des prochaines semaines, nous activerons les appels audio et vidéo, les réunions, le partage d’écran et d’autres fonctionnalités ».

Et pour faciliter le multitâche, la nouvelle preview de Teams permet également aux Insiders de répondre aux notifications de chat directement en ligne. Les notifications Teams respecteront également les paramètres d’assistance à la mise au point de Windows 11, précise Microsoft.

Disponible pour les Insiders

Pour les utilisateurs de PC qui n’ont peut-être pas utilisé Teams dans le cadre de leur flux de travail par le passé, Microsoft facilite la connexion avec la famille et les amis, en particulier si vous avez utilisé Skype ou Outlook par le passé. « Si vous avez utilisé Skype ou Outlook pour des communications personnelles avec votre compte Microsoft par le passé, vous aurez la possibilité de synchroniser ces contacts pour commencer à les utiliser dès le premier jour », a déclaré la société. « Vous pouvez également synchroniser les contacts depuis votre appareil mobile en installant l’application mobile Teams et en activant la synchronisation des contacts, ce qui vous fera gagner encore plus de temps ».

Il a également noté que Chat sera déployé d’abord à un « sous-ensemble » de membres Insider. Pour commencer, cliquez sur l’icône Chat dans la barre des tâches et connectez-vous avec votre compte Microsoft. Pour rappel, Windows 11 apporte un tout nouveau design, un menu Démarrer centré, la possibilité d’exécuter des applications Android, et plus encore. La société a évoqué une date de sortie en octobre.