Netflix détaille son plan pour les jeux, et sa passera par le mobile

La société poursuit en expliquant qu’elle proposera ses jeux à ses abonnés dans le cadre de leurs plans actuels, ce qui signifie que vous n’aurez pas à payer un supplément pour accéder à ces titres. Pour commencer, Netflix se concentrera sur les jeux mobiles , bien que l’on ne sache pas exactement à quel type de contenu les joueurs peuvent s’attendre et comment ils seront proposés. On peut supposer qu’il s’agira de jeux auxquels les abonnés pourront jouer dans l’application de la société sur leurs smartphones et tablettes.

Dans sa lettre, Netflix fait référence à ses films interactifs comme Black Mirror Bandersnatch comme un premier effort qui a contribué à sa future offre de jeux vidéo. « Nous considérons le jeu comme une autre nouvelle catégorie de contenu pour nous », explique la société, « analogue à notre expansion dans les films originaux, l’animation et la télévision non scénarisée ».