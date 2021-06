Microsoft Teams sera directement intégré dans la barre des tâches de Windows 11

Microsoft a finalement dévoilé sa version la plus récente de Windows, appelée Windows 11, et elle présente une option que nous n’avions pas vue auparavant : l’application Microsoft Teams est intégrée directement dans la barre des tâches de Windows 11.

Selon Panos Panay, Chief Product Office chez Microsoft, cette nouvelle fonctionnalité aidera les utilisateurs de Windows à se connecter plus facilement avec leurs contacts professionnels et personnels, quel que soit l’appareil ou la plateforme sur lesquels ils se trouvent. « Il ne s’agit pas seulement de créativité, il ne s’agit pas seulement de productivité ; au-delà de ces choses, il y a une autre partie essentielle de Windows. Nous voulons vous rapprocher des choses que vous aimez, et la connexion avec les gens est en tête de liste », a poursuivi Panay.

Peu importe la plateforme sur laquelle vous utilisez Windows ou l’appareil sur lequel vous êtes connecté. Dans Windows 11, l’icône Teams est située à l’avant et au centre de la barre des tâches et exploite les options de chat et d’appel vidéo. En raison de la pandémie liée à la COVID-19 et de la situation liée au télétravail qu’elle a engendrée, les applications de communication en ligne sont devenues plus importantes que jamais. Alors que le télétravail devenait la norme, Microsoft Teams comptait 145 millions d’utilisateurs quotidiens.

Microsoft a profité de cette évolution de la communication pour promouvoir sa propre plateforme et a intégré Teams directement dans la barre des tâches. L’icône Microsoft Teams occupera une place centrale dans la nouvelle barre des tâches de Windows 11, qui se trouve au milieu de l’écran, comme le dock de macOS.

Lorsque vous cliquez dessus, une fenêtre flottante révèle vos contacts et vos conversations récentes. Des options permettent de lancer une nouvelle vidéo ou un nouveau chat, ainsi qu’une option permettant de lancer l’application pour profiter pleinement de l’expérience.

Un élément central de l’expérience Windows 11

La mise à jour de la fonctionnalité Teams sur Windows 11 ressemble essentiellement à une tentative de Microsoft de promouvoir sa propre plateforme, tout comme macOS propose une interface simplifiée pour FaceTime et iMessage. Cependant, cette mise à jour pourrait être une mauvaise nouvelle pour les applications concurrentes de communication en ligne. Il y a déjà un signe que Microsoft pourrait envisager de mettre fin à Skype, et cette intégration facile pourrait signifier que les entreprises pourraient trouver plus facile de se connecter sur Teams au lieu de télécharger une application tierce comme Slack.

Il est important de noter que Microsoft a annoncé la version personnelle de Microsoft Teams l’année dernière. L’entreprise n’essayait sûrement pas de concurrencer iMessage, Facebook Messenger, WhatsApp ou d’autres applications de chat dédiées. Cela faisait partie d’un effort plus large de Microsoft pour rester pertinent auprès des consommateurs et les reconquérir après une série d’abandons de services conviviaux. Le repositionnement de l’icône sur Windows 11 peut également être une tentative d’attirer un ensemble de personnes qui cherchent à faire plus que simplement chatter.

Windows 11 sera disponible en tant que mise à niveau gratuite pour les PC Windows 10 admissibles et commencera à être déployé au cours de l’hiver.