Blue Origin a envoyé Jeff Bezos dans l’espace, un réel succès

Hier était un grand jour pour Blue Origin, puisque la société a lancé le premier vol humain sur sa fusée New Shepard. Jeff Bezos, fondateur d’Amazon et de Blue Origin, était présent lors de ce premier vol avec équipage, accompagné de son frère Mark Bezos, d’Oliver Daemen, un étudiant de 18 ans, et de Wally Funk, 82 ans, l’un des Mercury 13 — le nom d’un groupe de treize femmes ayant suivi des tests physiologiques identiques à ceux de la NASA au début des années 1960 — et, après aujourd’hui, officiellement la personne la plus âgée à avoir volé dans l’espace.

Il semble que le premier vol suborbital humain de la New Shepard se soit déroulé sans accroc. Le vol complet a duré un peu plus de 10 minutes, les astronautes à bord de la fusée New Shepard ayant ressenti l’apesanteur pendant environ 3 minutes au cours de la mission. Le moteur principal s’est éteint environ 2 minutes et 20 secondes après le début du vol, et la capsule de l’équipage s’est séparée du propulseur de la New Shepard peu après.

Key Mission Stats from #NSFirstHumanFlight: Crew capsule apogee: 347,563 ft AGL/351,210 ft MSL (105 km AGL/107 km MSL) Booster apogee: 347,188 ft AGL/350,835 ft MSL (105 km AGL/106 km MSL) Elapsed mission time: 10:10 Max ascent velocity: 2,233 mph (3,595 km/h) —Blue Origin (@blueorigin) July 20, 2021

Après que le booster se soit séparé de la capsule de l’équipage et ait entamé sa descente vers la Terre (où il s’est posé apparemment sans problème), la capsule de l’équipage a continué jusqu’à son apogée maximale de 105 km au-dessus du sol. L’objectif de Blue Origin avec ce lancement était de franchir la ligne de Kármán, considérée comme la limite entre l’atmosphère terrestre et l’espace extra-atmosphérique. La ligne de Kármán se trouve à 100 km d’altitude, donc avec une apogée maximale de 105 km au-dessus du sol, il semble que ce vol New Shepard ait atteint son objectif.

Après avoir atteint l’apogée, la capsule de l’équipage a commencé sa descente vers la Terre, déployant finalement un trio de parachutes qui ont aidé à ralentir sa descente à seulement 25,74 km/h. La capsule Ceww a atterri dans le désert avec un temps de mission total de 10 minutes et 10 secondes, et les quatre membres d’équipage ont même ouvert une bouteille de champagne avec l’équipe de récupération de Blue Origin juste à l’extérieur de la capsule.

C’était certainement une mission impressionnante pour Blue Origin, qui vise à lancer des vols commerciaux comme celui-ci pour les touristes.

Vers le lancement de vols commerciaux

Vous pouvez regarder l’intégralité de l’émission diffusée plus tôt dans la journée dans la vidéo intégrée ci-dessus, bien que si vous ne cherchez qu’à regarder le lancement et non la préparation qui l’a précédé, vous voudrez sauter à environ 1 heure et 42 minutes.

Le vol de mardi est un succès attendu depuis longtemps par la société, qui doit faire face à une concurrence agressive de la part d’autres entreprises spatiales comme SpaceX d’Elon Musk. Blue Origin avait présenté New Glenn, son système de fusée beaucoup plus grand en développement en Floride, à l’Air Force pour un programme de lancement de plusieurs milliards de dollars, mais elle a perdu face à SpaceX et à son autre rival United Launch Alliance. En avril, la NASA a rejeté Blue Moon, l’atterrisseur lunaire humain proposé par la société. L’agence a opté pour le système Starship de SpaceX à la place.