Windows 10 21H2 sera la prochaine grande mise à jour de Windows 10

Avec l’annonce de Windows 11, certaines personnes pourraient présumer que Microsoft va concentrer ses efforts sur le prochain grand épisode de Windows, et elles auraient raison et tort à la fois. Microsoft s’est toujours engagé à servir les utilisateurs de Windows 10, et pas seulement avec ses habituels correctifs de sécurité et corrections de bugs.

En fait, Microsoft vient de révéler Windows 10 21H2, la deuxième mise à jour des fonctionnalités de Windows 10 au cours de cette année civile.

En rumeur depuis un certain temps déjà, la mise à jour est destinée aux 1,3 milliard d’appareils fonctionnant avec le système d’exploitation et promet de « contribuer à la protection et à la productivité des personnes et des organisations ». Elle sera publiée parallèlement à Windows 11 plus tard cette année, affirmant à nouveau les plans de Microsoft d’offrir un support à Windows 10 jusqu’en 2025.

Microsoft n’a pas donné beaucoup de détails, mais la version 21H2 de Windows 10 ressemble beaucoup à la mise à jour 2021 de Windows 10 qui l’a précédée. Ne vous attendez pas à beaucoup de nouvelles fonctionnalités, et attendez-vous à des corrections de bugs. Il n’y a que trois nouvelles fonctionnalités à venir dans cette version, et elles sont plutôt centrées sur la productivité, la gestion et la sécurité.

La première de ces fonctionnalités couvre l’ajout de la prise en charge des normes WPA3 H2E à Windows 10 pour une sécurité Wi-Fi renforcée. La deuxième fonctionnalité comprend Windows Hello for Business qui prend en charge des modèles de déploiement simplifiés sans mot de passe pour atteindre un état de déploiement et d’exécution en quelques minutes. Enfin, la prise en charge du calcul par le GPU dans le sous-système Windows pour Linux (WSL) et Azure IoT Edge pour les déploiements Linux sur Windows.

« Aujourd’hui, nous présentons la prochaine mise à jour des fonctionnalités de Windows 10 : Windows 10, version 21H2. Windows continue de jouer un rôle important dans la vie des gens, qui continuent de travailler, d’apprendre et de s’amuser dans des environnements hybrides et distants », a déclaré John Cable, vice-président de la gestion des programmes, du service et de la livraison de Windows.

Microsoft livrera Windows 10 21H1 par les mêmes méthodes que par le passé, en utilisant Windows Update. Si vous êtes sur des versions plus récentes de Windows 10, la mise à jour s’installera comme un correctif de sécurité ordinaire lorsqu’elle sera disponible plus tard cette année, une fois qu’elle sera disponible dans la seconde moitié de l’année civile. L’installation ne sera pas trop longue, sauf si vous venez d’une ancienne version de Windows 10.

Pas encore de date ferme de lancement

Windows 10 21H2 sera d’abord testé en version bêta dans le cadre du programme Windows Insider. Microsoft le rendra disponible dans le canal Release Preview, mais seulement pour ceux qui ont été déplacés du canal Beta du programme parce qu’ils ne pouvaient pas exécuter Windows 11. Cependant, les nouvelles fonctionnalités ne seront pas disponibles tout de suite. La première build de Windows 10 21H2 est déjà disponible pour ceux qui le souhaitent, avec une longue liste d’améliorations.

La société n’a pas donné de date de lancement spécifique pour Windows 10 21H2, si ce n’est au cours du second semestre de l’année, comme son nom l’indique.