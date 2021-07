Windows 365 vous permet de diffuser un PC Windows 10 ou Windows 11 sur n’importe quel appareil

Dans un mémo interne datant de 2005, Ray Ozzie, ancien architecte logiciel en chef de Microsoft, explique comment un bureau Windows accessible en permanence et basé sur le cloud transformera un jour le secteur technologique. Sa vision se concrétise plus de 15 ans plus tard avec Windows 365, un service d’abonnement qui vous permet de diffuser un puissant bureau Windows sur n’importe quel appareil — oui, même votre iPad.

Microsoft est l’une des entreprises les plus puissantes du monde en matière d’informatique sur le cloud. Sa plateforme Azure occupe une bonne partie de l’Internet.

Bien sûr, vous connaissez peut-être Azure comme l’épine dorsale du Xbox Cloud Gaming (anciennement xCloud), un service qui diffuse des jeux de console exigeants sur des smartphones, des tablettes et tout autre appareil auquel vous pouvez penser. Windows 365 est simplement l’étape suivante après le Xbox Cloud Gaming. Si vous pouvez diffuser un jeu AAA sur n’importe quel appareil, pourquoi ne pas faire de même avec un ordinateur de bureau surpuissant basé sur le cloud ?

Dans cette veine, Windows 365 est en fait très analogue au Xbox Cloud Gaming. Les utilisateurs peuvent accéder à leur Cloud PC à partir de n’importe quel appareil doté d’un navigateur Web moderne, pour autant qu’ils disposent d’une connexion Internet décente. Et comme les jeux sur le cloud, les Cloud PC conservent les applications ouvertes et l’activité, même si vous passez d’un appareil à l’autre. Par exemple, les applications que vous ouvrez dans Windows 365 sur votre iPad seront toujours présentes lorsque vous utiliserez le service sur un ordinateur portable.

Les Cloud PC semblent incroyablement pratiques, mais leur principal avantage réside dans la puissance et la vitesse. Les abonnés peuvent choisir la puissance de leur Cloud PC et exécuter des applications qui sont trop exigeantes pour leur ordinateur ou leur tablette du monde réel. Et comme Microsoft l’a démontré, ses Cloud PC peuvent atteindre des vitesses Internet allant jusqu’à 10 gigabits, ce qui permet de naviguer ou de transférer des fichiers à la vitesse de l’éclair.

L’idée de Windows 365 n’est pas vraiment nouvelle, et plusieurs plateformes de « PC virtuels » basées sur le cloud ont été lancées ces dernières années. Mais contrairement à Shadow ou à Azure Virtual Desktop, la nouvelle plateforme Windows 365 est facile à gérer pour les particuliers ou les grandes entreprises. Il ne s’agit pas d’un produit de niche — c’est pourquoi il porte le même nom « 365 » que Microsoft colle à sa suite Office moderne (même si je dois préciser que Windows 365 est basé sur la plateforme Azure Virtual Desktop).

Pas encore pour le grand public

Les éditions Business et Enterprise de Windows 365 seront lancées le 2 août. Les entreprises paieront un montant forfaitaire pour chaque licence Windows 365 qu’elles utiliseront et pourront choisir parmi 12 configurations différentes de PC en nuage à offrir à leurs employés. Ce système devrait être familier aux entreprises qui paient actuellement pour les services Microsoft 365.

Malheureusement, nous n’avons aucune idée de la date à laquelle Microsoft vendra des abonnements Windows 365 aux particuliers. Mais ce n’est peut-être pas une mauvaise chose, car ce service coûte probablement plus cher (à long terme) qu’un PC haut de gamme. Si vous êtes un passionné qui veut essayer Windows 365, vous devrez trouver un employeur qui est prêt à le payer, du moins pour le moment.