Twitter met fin aux Fleets, sa fonction de tweets éphémères

Twitter abandonne les Fleets, sa tentative de copier le succès des Stories d’Instagram, bien que la fonctionnalité n’ait été lancée à tous les utilisateurs qu’à la fin de 2020. Les Fleets dont les « tweets » contenant du texte, des photos et des vidéos qui disparaissaient automatiquement après 24 heures, ont été déployés à tous les utilisateurs de Twitter en novembre de l’année dernière, mais a eu du mal à s’imposer.

Non seulement les utilisateurs de Fleets étaient peu nombreux, mais l’existence même du système s’est avérée gênante pour tous les autres utilisateurs de l’application Twitter. L’entreprise avait réservé une partie de l’interface utilisateur en haut de la timeline pour les « cercles » Fleets — en appuyant sur l’un d’entre eux, on passait automatiquement d’un Fleet à l’autre pour les personnes que l’utilisateur suivait — qui ne pouvaient pas être récupérés.

Twitter espérait que l’ajout de « Stories » inciterait à publier davantage de messages sur le réseau social. Après l’avoir testé sur une poignée de marchés au début de l’année 2020, Twitter a déclaré que les premières réactions indiquaient que l’affichage éphémère s’était avéré libérateur pour les utilisateurs.

« Les nouveaux utilisateurs de Twitter ont trouvé que les Fleets étaient un moyen plus facile de partager ce qui les préoccupe », ont déclaré les chefs de produit Joshua Harris et Sam Haveson à propos des réactions à la version bêta. « Comme ils disparaissent de la vue après une journée, les Fleets ont aidé les gens à se sentir plus à l’aise pour partager des pensées, des opinions et des sentiments personnels et occasionnels ».

Cependant, aujourd’hui, il semble que le nombre de personnes qui souhaitent réellement le faire ne soit pas suffisant pour justifier la poursuite de l’existence des Fleets.

La fin le 3 août

« Nous espérions que les Fleets aideraient davantage de personnes à se sentir à l’aise pour rejoindre la conversation sur Twitter », a déclaré Ilya Brown, vice-président des produits chez Twitter, dans un communiqué. « Mais, depuis que nous avons introduit les Fleets pour tout le monde, nous n’avons pas vu une augmentation du nombre de nouvelles personnes rejoignant la conversation avec les Fleets comme nous l’espérions ».

En conséquence, les Fleets seront supprimées de l’application. À partir du 3 août, ils ne seront plus disponibles sur Twitter. Cependant, ne pensez pas que cela signifie que vous allez nécessairement récupérer l’espace dans l’application Twitter.