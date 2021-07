Le démontage iFixit de la OnePlus Watch ne révèle aucune surprise

Bien qu’il ne s’agisse pas exactement de son premier wearable, la OnePlus Watch est le premier opus de la société dans le secteur des smartwatches. Cependant, tous les premiers essais ne sont pas parfaits, et la OnePlus Watch semble avoir déçu de nombreux critiques.

Heureusement, la plupart de ces critiques peuvent être résolues avec des mises à jour logicielles, mais certains ont trouvé que le matériel était également médiocre ou commun. iFixit prend la OnePlus Watch à travers son traditionnel processus de démontage. Et heureusement, tout semble « normal ».

Bien que nous utilisions beaucoup les smartphones, les smartwatches sont davantage exposées au monde extérieur du fait qu’elles sont, eh bien, des montres. Même si leur prix est nettement inférieur à celui des smartphones, il est tout aussi important qu’elles soient réparables. Bien sûr, ce processus de réparation commence par un démontage, et la OnePlus Watch facilite grandement les choses.

Il n’y a presque pas de colle utilisée pour maintenir la smartwatch, sauf pour la batterie. De simples vis sont utilisées pour maintenir la plupart des pièces, y compris la partie arrière, mais deux types de vis sont utilisés au lieu d’une.

Cependant, il y a quelques câbles et supports qui relient les pièces, et ils sont plus fastidieux et fragiles dans les smartwatches que dans les smartphones plus grands.

5 sur 10

Malheureusement, la batterie est collée elle n’est pas si difficile à retirer. On peut en dire autant de l’écran, qui utilise sans surprise un peu de colle, mais qui ne pose aucun problème entre des mains expérimentées. Cela dit, la partie la plus délicate est l’assemblage du capteur flexible, qui, selon iFixit, ne peut être retiré sans endommager quoi que ce soit au-delà de la réparation.

Les spécialistes du DIY donnent à la OnePlus Watch une note de 5 sur 10, ce qui la rend relativement facile à réparer, mais, ironiquement, toujours plus difficile que l’Apple Watch Series 6. Les composants à l’intérieur sont comme on pourrait s’y attendre pour quelque chose qui « fonctionne tout simplement », mais cela pourrait être une déception pour ceux qui espéraient que OnePlus aurait quelque chose de mieux, ou du moins différent.