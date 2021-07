Microsoft annonce Windows 365 : un PC de bureau dans le cloud

Et si vous pouviez utiliser un PC de bureau Windows sans exécuter Windows sur votre matériel ? Microsoft a une solution pour vous. En effet, Microsoft met Windows dans le cloud. Windows 365 est un nouveau service qui permettra aux entreprises d’accéder à des PC dans le cloud de n’importe où, en diffusant une version de Windows 10 ou Windows 11 dans un navigateur Web. Alors que la virtualisation et l’accès à distance aux PC existent depuis plus d’une décennie, Microsoft mise sur Windows 365 pour offrir des Cloud PC aux entreprises au moment même où elles évoluent vers un mix de travail au bureau et à distance.

Windows 365 fonctionnera sur n’importe quel navigateur Web moderne ou par le biais de l’application Remote Desktop de Microsoft, permettant aux utilisateurs d’accéder à leur Cloud PC à partir d’une variété d’appareils. « Windows 365 offre une expérience de démarrage instantané », selon Wangui McKelvey, directeur général de Microsoft 365. Cet accès instantané permet aux employés de diffuser leur session Windows avec toutes les mêmes applications, outils, données et paramètres sur des Mac, iPad, machines Linux et appareils Android. « Vous pouvez reprendre là où vous vous êtes arrêté, car l’état de votre Cloud PC reste le même, même lorsque vous changez de périphérique », explique McKelvey.

Windows 365 sera uniquement disponible pour les entreprises lors de son lancement le 2 août, avec un coût d’abonnement mensuel par utilisateur. Microsoft ne donnera pas de détails exacts sur les prix avant le lancement du service le mois prochain, mais Windows 365 est conçu pour les entreprises unipersonnelles jusqu’aux entreprises comptant des milliers d’employés.

Il y aura deux éditions de Windows 365 : Business et Enterprise. Toutes deux sont alimentées par Azure Virtual Desktop, et les Cloud PC individuels peuvent être configurés avec un seul processeur, 2 Go de RAM et 64 Go de stockage pour l’entrée de gamme, et jusqu’à 8 processeurs, 32 Go de RAM et 512 Go de stockage. Microsoft propose 12 configurations différentes pour Windows 365 Business et Enterprise, et les entreprises seront en mesure de faire évoluer la puissance de traitement, de sorte qu’il y aura beaucoup d’options à choisir.

Techniquement, l’offre de Microsoft pour Windows dans le cloud n’est pas très différente de la myriade de choix que les entreprises peuvent déjà opter pour la virtualisation à l’heure actuelle. Microsoft a déjà proposé une technologie analogue avec Azure Virtual Desktop, et Citrix propose depuis des années des ordinateurs de bureau hébergés dans le cloud. Là où Microsoft essaie de se différencier, c’est à la fois dans la facilité d’utilisation et de gestion.

Créer des PC en quelques minutes

Les entreprises pourront créer des Cloud PC en quelques minutes et les attribuer à leurs employés, évitant ainsi d’avoir recours à du matériel physique dédié. Cela pourrait être intéressant pour de nombreuses entreprises qui embauchent des télétravailleurs ou même du personnel contractuel temporaire devant accéder en toute sécurité à un réseau d’entreprise. L’intégralité de votre PC Windows étant dans le cloud, les employés n’ont pas besoin de naviguer sur des VPN ou de s’inquiéter de la sécurité de leurs appareils personnels.

Si Windows 365 semble tomber à point nommé pour les entreprises qui cherchent à s’attaquer aux complexités du télétravail, Microsoft travaille sur ce service depuis des années.

Si Windows 365 n’est pour l’instant destiné qu’aux entreprises, il est facile d’imaginer un avenir où Microsoft pourrait proposer aux consommateurs des ordinateurs plus puissants directement dans un navigateur.