Le OnePlus Nord 2 sera équipé d’une caméra de très bonne qualité

Alors que le OnePlus Nord 2 sera dévoilé dans quelques jours seulement, la société fait tout son possible pour susciter le plus d’intérêt possible en révélant des détails sur son prochain smartphone de milieu de gamme. Et, il semble que le OnePlus Nord 2 soit prêt pour une mise à niveau significative de la caméra — ce qui est un événement rare pour OnePlus.

Le OnePlus Nord 2 sera le prochain smartphone de la marque dans le marché du milieu de gamme de 400 euros. Il sera lancé le 22 juillet et nous savons déjà qu’il sera propulsé par un processeur MediaTek Dimensity 1200 modifié, qu’il disposera d’un écran AMOLED avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et qu’il fonctionnera sous le nouveau système d’exploitation Oxygen OS basé sur la base de code de Color OS pour une meilleure stabilité et des mises à jour plus rapides.

La prochaine révélation pourrait être la plus excitante jusqu’à présent, car le OnePlus Nord 2 serait livré avec un capteur d’image personnalisé de 50 mégapixels, le Sony IMX766. Le même capteur est vu sur l’objectif ultra-large des OnePlus 9 et 9 Pro, et sur la caméra principale du OPPO Find X3 Pro – qui ont tous été très performants. C’est un grand capteur de 1/1,56 pouce qui a une taille de pixel native de 1 µm, et aller jusqu’à 2 µm avec le « pixel binning ».

OnePlus Nord 2 5G will ship with OxygenOS 11.3 (ColorOS x OxygenOS Codebase) + There’s Sony IMX766 50MP Camera with OIS. pic.twitter.com/nlKnNtGTqT – TechDroider (@techdroider) July 13, 2021

Bien sûr, il reste à voir si ces mises à niveau matérielles se traduiront par de meilleurs résultats, car la photographie a historiquement été un point faible pour OnePlus. Il n’y a pas d’informations officielles sur les autres caméras du OnePlus Nord 2, mais nous nous attendons à ce qu’elles soient un objectif ultra-large de 8 mégapixels et un capteur de 2 mégapixels pour les informations de profondeur ou les prises de vue monochromes.

La caméra frontale devrait avoir une résolution de 32 mégapixels.

Reste à connaître le prix

Le premier OnePlus Nord était doté d’un total de 6 caméras, 4 à l’arrière et 2 à l’avant. Même à ce jour, les doubles caméras frontales sont encore rares sur les smartphones. Si cette configuration offrait davantage de fonctionnalités ou du moins plus d’angles, elle ne justifiait souvent pas le coût d’avoir deux capteurs ou le sacrifice de la surface de l’écran.

Avec cette information, il ne reste plus grand-chose à savoir sur le OnePlus Nord 2. Le seul aspect clé qui reste inconnu est la spécification de charge : le OnePlus Nord 2 fera-t-il le saut vers la charge rapide de 65 W comme ses grands frères phares, ou s’en tiendra-t-il à une charge Warp Charge de 30W ? Sur une note plus officielle, OnePlus s’engage déjà à deux mises à jour majeures d’Android et trois ans de mises à jour de sécurité pour le OnePlus Nord 2.