L’ajout de liens pourrait également créer davantage d’opportunités pour Facebook et Instagram d’être utilisés pour diffuser des informations erronées. Pendant la pandémie, les influenceurs des réseaux sociaux ont semé le doute sur les vaccins liés à la Covid-19 pendant une année entière avant que Facebook ne prenne des mesures significatives. La désinformation sur le coronavirus était particulièrement prononcée sur les réseaux sociaux, où les messages qui suscitent des émotions ont plus de chances d’être vus par un plus grand nombre d’utilisateurs.

Lorsqu’il est sélectionné, un onglet « récemment consulté » apparaît et permet aux utilisateurs de choisir parmi les posts qu’ils ont vus au cours de la dernière heure, enregistrés ou publiés, qu’ils peuvent ensuite partager dans leur story . Ils peuvent insérer du contenu vidéo IGTV et des Reels.