Apple va considérablement augmenter la production de l’iPhone 13

Alors qu’Apple gardera son silence habituel sur l’iPhone 13 jusqu’au jour de l’annonce, de nombreuses fuites et rumeurs ont circulé, et il ne fait aucun doute qu’il y en aura beaucoup d’autres dans les deux prochains mois.

Apple devrait mettre à jour tous les modèles d’iPhone 12 existants — du modèle de 5,4 pouces à la version de 6,7 pouces — lorsqu’ils arriveront dans quelques mois seulement. Mais plutôt que d’offrir un changement de design spectaculaire comme nous l’avons vu avec la dernière itération, l’iPhone 13 est susceptible d’apporter avec lui des modifications plus incrémentielles , comme un processeur mis à niveau, une meilleure caméra, et un meilleur écran.

Apple anticipe une demande plus forte que d’habitude pour l’ iPhone 13 lors de son lancement à l’automne et, par conséquent, augmente considérablement la production initiale, selon un rapport de Bloomberg.