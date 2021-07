Tag Heuer et Nintendo annoncent une smartwatch Super Mario

Il semble que tout le monde aime Mario le plombier. L’emblématique personnage du jeu est apparu dans plus de 200 titres depuis ses premiers pas en 1981. Et maintenant, le héros italien de la tuyauterie a trouvé son chemin vers l’industrie des smartwatches.

La marque de montres suisses de luxe, Tag Heuer, a annoncé aujourd’hui qu’elle collaborait avec Nintendo pour créer une édition Super Mario de sa smartwatch Connected. Cette édition est très limitée et très chère (2 150 dollars), mais la version sans Mario coûte 1 700 euros. Si vous êtes un fan de Nintendo et que vous aimez aussi les montres suisses haut de gamme, celle-ci est faite pour vous.

Ce qui est peut-être plus surprenant que le partenariat avec la marque elle-même, c’est le sérieux avec lequel les deux parties l’ont pris. Il ne s’agit pas d’un partenariat en demi-teinte, puisque Tag Heuer et Nintendo ont tous deux mis Mario au centre de leurs préoccupations, l’influence du personnage se retrouvant dans toute la smartwatch, de la palette de couleurs des bracelets et du cadran de la montre au design de la lunette et de la couronne.

La montre Super Mario est dotée d’animations dédiées et d’un design unique. Elle est immédiatement reconnaissable avec son bracelet noir et blanc et le logo M sur la boucle du bracelet. Sur la lunette, vous trouverez des éléments familiers du jeu original, comme le Super champignon, le tuyau, la Super étoile et le poteau d’objectif.

L’interface est également mignonne et analogue à celle d’un jeu : au fur et à mesure que vous progressez vers vos objectifs de fitness, Mario vous récompense par différentes animations, qu’il s’agisse d’incliner son chapeau ou de monter sur le mât de la victoire. En ce qui concerne les fonctionnalités, il s’agit d’un appareil Wear OS, donc vous avez Google Assistant à bord, ainsi que d’autres produits Google tels que Google Pay, Agenda, Traduction, Music, etc.

Juste 2 000 exemplaires

Google Fit s’occupe de votre bien-être, mais la montre dispose également des applications Sport, Golf et Wellness propres à Tag Heuer. La montre Super Mario est proposée dans une variante de 45 mm et pèse 86 grammes. Elle est étanche jusqu’à 50 mètres, et Tag Heuer promet que sa batterie d’une capacité 430 mAh peut durer une journée entière.

Si vous décidez d’acheter cette montre, il faut faire vite : Tag Heuer n’en fabrique que 2 000 exemplaires et vous pouvez vous inscrire dès maintenant. Le lancement officiel aura lieu dans deux jours, le 15 juillet. Au fait, la montre est accompagnée d’une jolie boîte sur le thème de Mario.