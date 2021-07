Le OnePlus Lab permet de tester le OnePlus Nord 2 et les OnePlus Buds Pro

Ces conditions sont un peu strictes (et franchement irréalistes pour ceux qui ne sont pas des critiques professionnels), mais elles permettent à OnePlus de contrôler comment et quand ses produits sont commercialisés.

Vous pouvez vous rendre sur la page du OnePlus Lab et à partir de maintenant jusqu’au 17 juillet. Si votre demande est acceptée, OnePlus s’attend à ce que vous soumettiez deux évaluations — une dans la semaine suivant la réception du produit, plus une évaluation de suivi après un mois d’utilisation du produit.

OnePlus présentera ses prochains écouteurs Buds Pro et son smartphone OnePlus Nord 2 5G lors d’un événement en direct le 22 juillet. Mais, quelques chanceux passionnés de technologie et d’influence auront la possibilité de tester les nouveaux produits quelques jours avant leur sortie officielle.