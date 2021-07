On parle déjà du successeur du Google Whitechapel avec la technologie graphique d’AMD

L’une des nouvelles que les fans des smartphones Pixel de Google attendent avec impatience est le propre processeur de l’entreprise, dont on parle depuis longtemps. Après le lancement par Apple de sa puce M1, qui a reçu de nombreux éloges, il est naturel de penser que Google ne sera pas loin derrière.

Ce processeur pourrait se présenter sous la forme du « Whitechapel », alias le GS101 (Google Silicon), qui, selon les fuites, s’avère déjà être un produit mitigé. Ceux qui ont été déçus par les rumeurs concernant les performances de la puce voudront peut-être plutôt se tourner vers l’avenir, avec une puce Google combinant les technologies de Samsung et d’AMD.

Samsung serait le fabricant de la puce Whitechapel pour Google, utilisant son processus de 5 nm pour fabriquer un processeur octa-core avec les spécifications de Google. Certains ont pu être déçus d’entendre des informations selon lesquels Google ne viserait pas le Snapdragon 888 mais le Snapdragon 870. Pour compenser l’écart de performance brute, Google devrait faire ce qu’elle fait de mieux et appliquer l’apprentissage machine et l’IA pour compenser.

La plupart des utilisateurs pourraient ne pas être en mesure de remarquer la différence, en fonction de la façon dont Google met en œuvre l’harmonie entre le matériel et le logiciel.

Mais pour ceux qui se sentent encore un peu déçus par les spécifications et les chiffres, Wccftech offre une lueur d’espoir, au moins pour la prochaine puce de Google. Selon le site, le successeur du processeur Whitechapel pourrait utiliser la technologie AMD pour booster les performances graphiques du processeur.

Samsung comme partenaire

Ce n’est pas vraiment une surprise, étant donné la présumée implication de Samsung dans le processeur de Google. Samsung devrait annoncer un nouveau SoC Exynos qui intègre la propriété intellectuelle graphique Radeon d’AMD. Un processeur Google fabriqué par Samsung avec un processeur graphique AMD est encore un peu plus lointain, mais c’est une possibilité intéressante néanmoins.

Le Whitechapel de Google devrait faire ses débuts dans le Pixel 6 XL (ou Pro) attendu plus tard dans l’année, et il jouera un rôle majeur dans l’ensemble holistique Android de la société. Le fait que Google ait le contrôle du processeur devrait permettre à l’entreprise de développer et de pousser plus facilement les mises à jour de la puce sans avoir à passer par les processus de Qualcomm ou de Samsung. Ceci, à son tour, pourrait être la raison pour laquelle il sera en mesure de fournir 5 ans de mises à jour logicielles au smartphone, comme de précédentes rumeurs l’ont mentionné.