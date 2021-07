Le Xiaomi Mi 12 sera le premier smartphone doté d’un capteur photo de 200 mégapixels

Après avoir élargi sa gamme de flagships avec le Mi 11 Pro et le Mi 11 Ultra plus tôt cette année, Xiaomi vise à lancer son flagship de nouvelle génération plus tard dans l’année. Baptisé Mi 12, l’appareil serait doté d’un capteur photo de 200 mégapixels et d’un processeur Qualcomm qui n’a pas encore été annoncé, afin d’offrir une expérience phare aux utilisateurs.

Selon les rapports de Digital Chat Station, Xiaomi inclura un capteur de caméra haut de gamme sur son prochain appareil phare. Ainsi, le Mi 12 serait le premier smartphone à offrir un capteur d’image de mégapixels avec un format optique de 1 pouce. Le capteur sera livré avec une technologie avancée de binning de pixels qui combinera 16 pixels voisins pour former un grand pixel afin de capturer davantage de lumière.

En outre, si vous vous souvenez, lorsque Qualcomm a annoncé son chipset phare Snapdragon 888 5G à la fin de l’année dernière, Xiaomi a été la première entreprise à lancer un smartphone — le Mi 11, alimenté par ce chipset. Maintenant, selon de récentes rumeurs, le géant chinois prévoit de lancer le Mi 12 avec le SoC Snapdragon 895, qui serait le premier chipset de 4 nm de Qualcomm, sur le marché à la fin de l’année 2021.

Le Mi 12 pourrait également être équipé d’un écran OLED prenant en charge la technologie LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide). Cette technologie permet à l’écran de baisser la fréquence de rafraîchissement de l’affichage au plus bas pour s’adapter au contenu de l’écran.

Ceci, à son tour, peut améliorer drastiquement l’autonomie de la batterie du Mi 12.

Un lancement fin d’année

En parlant de la batterie, le Xiaomi Mi 12 sera livré avec un support pour la recharge rapide de 120 W sur une connexion filaire et la technologie de recharge rapide sans fil de 100 W. Cependant, il convient de mentionner que le support de la charge rapide pourrait être disponible uniquement sur les variantes mondiales de l’appareil. En Chine, l’appareil ne prendra probablement en charge que la recharge rapide sans fil de 50 W en raison des réglementations du pays.

Voilà, c’est à peu près tout. Nous ne savons pas grand-chose d’autre sur le prochain Mi 12 à l’heure actuelle. Néanmoins, alors que Qualcomm se prépare à annoncer son SoC mobile phare de nouvelle génération, qui est le Snapdragon 895, Xiaomi va de nouveau essayer de devancer ses concurrents en lançant le tout premier smartphone équipé du Snapdragon 895 sur le marché. On peut donc s’attendre à ce que le géant chinois sorte le Mi 12 d’ici la fin de l’année 2021.