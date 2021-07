L’iPad Pro de 11 pouces serait équipé d’un écran Mini-LED en 2022

Cela ne fait pas très longtemps qu’Apple a révélé la dernière itération de l’iPad Pro, et les rumeurs sur la prochaine génération de la populaire tablette d’Apple vont déjà bon train. L’une des sources les plus prolifiques et les plus précises de rumeurs sur les produits Apple est l’analyste Ming-Chi Kuo.

Cette fois-ci, Kuo a une nouvelle rumeur concernant les modèles d’iPad Pro de 2022. Alors que l’iPad Pro de 12,9 pouces lancé cette année utilise un écran Mini-LED, le plus petit iPad Pro de 11 pouces a été mis à jour, mais n’a pas reçu la nouvelle technologie d’écran. Les sources de Kuo dans la chaîne d’approvisionnement ont déclaré que le plus petit iPad Pro de 11 pouces sera livré avec un écran Mini-LED, tout comme son grand frère.

Dans la même note aux investisseurs, Kuo a également écrit qu’un nouveau MacBook Air utilisant un écran Mini-LED serait lancé en 2022. La première utilisation par Apple d’un écran Mini-LED a eu lieu en avril avec l’iPad Pro 12,9 pouces. D’autres rumeurs ont laissé entendre que les mises à jour de la gamme iPad qui pourraient être vues l’année prochaine.

L’une de ces rumeurs suggère qu’Apple pourrait abandonner la coque arrière en aluminium utilisé sur les modèles d’iPad Pro et opter pour le verre. Si le verre est certainement plus fragile et susceptible de se fissurer en cas de chute, mais offrait la recharge sans fil.

Tous les modèles actuels d’iPhone prennent en charge la recharge sans fil, ce qui est beaucoup plus pratique que de devoir bricoler avec des fils lorsque vous avez besoin de vous recharger.

Même pour le 11 pouces

Une autre rumeur intéressante suggère qu’Apple envisage de fabriquer des iPad avec des écrans de plus de 12,9 pouces. Pour beaucoup, l’iPad Pro brouille la frontière entre un ordinateur portable et une tablette. Des tailles d’écran plus grandes pourraient contribuer à attirer certains utilisateurs d’ordinateurs portables vers la gamme d’iPad Pro.

La technologie Mini-LED aurait été à l’origine des contraintes d’approvisionnement du nouvel iPad Pro avant son lancement plus tôt cette année. L’appareil n’est toujours pas facilement disponible en stock, Apple estimant les délais de livraison à deux ou trois semaines pour la plupart des modèles sur son site Web.