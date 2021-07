Microsoft Teams teste le mode Ensemble pour les petits groupes

Les programmes et applications utilisés dans les réunions tels que Microsoft Teams sont largement utilisés, et ce depuis la pandémie liée à la COVID-19. Et, Teams est peut-être le plus souvent utilisé au sein des organisations et sera l’une des applications de base pour Windows 11.

Microsoft ajoute la prise en charge des petits groupes à sa fonction « mode Ensemble » de Teams, qui utilise l’IA pour placer tous les participants à une réunion dans des environnements virtuels, comme le souligne OnMSFT.

Le mode Ensemble permet de donner l’impression que tous les participants à une réunion se trouvent dans le même espace physique. Par exemple, vous pouvez faire en sorte qu’une classe entière semble se trouver dans un amphithéâtre ou que tous vos amis apparaissent dans un café. Le changement visant à permettre des foules plus petites est un peu l’opposé de cela et est actuellement en version bêta.

Si Microsoft a étendu la limite inférieure du mode Ensemble à une personne, le maximum de 49 personnes reste le même. Si quelqu’un veut essayer le mode Ensemble, il suffit de créer une réunion et sélectionner 3 points sur la barre d’outils > sélectionner « Mode Ensemble ».

Étant donné que Microsoft considère Teams comme une application de communication personnelle et d’entreprise, il n’est pas nécessairement surprenant que le mode « Ensemble » puisse être utilisé pour les réunions de famille et les réunions d’entreprise.

Limitée à la Developer Preview pour le moment

Pour l’instant, la disponibilité de la fonctionnalité semble être limitée aux personnes utilisant la Developer Preview de Teams. En théorie, l’inscription est simple : il suffit d’aller sur Teams, de cliquer sur l’ellipse à côté de votre photo de profil dans le coin supérieur droit, d’aller à la rubrique « À propos », puis de cocher la case « Developer Preview ». Si vous utilisez un compte professionnel, il se peut que vous n’ayez pas cette option ; Microsoft indique que la possibilité d’activer ou de désactiver les versions previews est contrôlée par votre organisation.

Le fait qu’il s’agisse d’une preview met également un astérisque sur la partie « Ensemble ». Dans son utilisation, cela semble fonctionner pour une seule personne, pour ceux qui aimeraient s’asseoir seuls au café depuis le confort de leur propre maison. Comme pour toutes les fonctionnalités en preview, son fonctionnement est susceptible d’être modifié d’ici à ce qu’elles soient mises à la disposition du grand public.