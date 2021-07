Le nouveau flagship de Nokia pourrait débarquer avant le 11 novembre

Espérons que nous n’attendrons pas trop longtemps pour obtenir le Nokia 10 — ou quel que soit son nom — dans le reste du monde, car les rumeurs font état d’un smartphone avec une caméra penta-lentille, composée d’un capteur primaire de 108 mégapixels ou peut-être même de 200 mégapixels, d’une batterie d’une capacité de 6 000 mAh et d’un écran avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Si tout cela se concrétise, ce pourrait être l’un des appareils les plus intéressants de l’année.

Le fait de dire qu’il sera lancé avant le 11 novembre donne également une fenêtre d’environ 4 mois pour le lancement du smartphone, ce qui laisse un doute sur l’éventuelle date de sortie. Et avec cette sortie apparemment concentrée sur un jour de shopping chinois, il est possible que le lancement soit initialement juste pour la Chine.

Cela dit, on se pose encore beaucoup de questions, notamment sur le nom de ce fleuron . Nokia 9.2, Nokia 9.3 et Nokia 10 ont tous été mis en avant à différents moments, les fuites les plus récentes pointant vers le Nokia X60 ou peut-être le Nokia X60 Pro.