iOS 15 offrira une sécurité supplémentaire pour les hotspots en WPA3

La fonction de hotspot sur l’iPhone va recevoir une mise à jour massive avec la sortie d’iOS 15, car un développeur a découvert qu’Apple travaille sur l’ajout du support WPA3 dans le prochain système d’exploitation.

Le géant technologique de Cupertino a officiellement annoncé iOS 15 au début du mois, le lancement étant prévu pour septembre, selon le calendrier habituel des sorties.

Mais à ce stade, Apple envoie déjà des versions previews aux développeurs, et celles-ci nous permettent de découvrir encore plus de détails sur ce qui va arriver dans le système d’exploitation une fois qu’il sera prêt pour tous les iPhone.

Comme le rapporte MacRumors, iOS 15 inclura la prise en charge de WPA3, ce qui signifie que les utilisateurs d’iPhone créant un hotspot pourront protéger leurs réseaux avec ce nouveau protocole de sécurité. La version actuelle d’iOS ne prend en charge que le WPA2, donc l’ajout du WPA3 est certainement une bonne nouvelle pour ceux qui comptent sur leurs iPhone pour accéder à Internet.

D’autre part, il faut savoir que l’introduction de la prise en charge de WPA3 pour la fonction hotspot de l’iPhone intervient quelque trois ans après que l’alliance Wi-Fi a officiellement lancé ce protocole de sécurité.

iOS 15 à venir en septembre

« S’appuyant sur l’adoption généralisée de WPA2 depuis plus d’une décennie, WPA3 ajoute de nouvelles fonctionnalités pour simplifier la sécurité Wi-Fi, permettre une authentification plus robuste et offrir une force de chiffrement accrue pour les marchés de données hautement sensibles. Alors que l’industrie du Wi-Fi passe à la sécurité WPA3, les appareils WPA2 continueront à interopérer et à fournir une sécurité reconnue » a déclaré la Wi-Fi Alliance dans un communiqué de presse en juin 2018.

iOS 15 sera accompagné de plusieurs autres améliorations importantes, le système d’exploitation devant être disponible pour les iPhone 6s et plus les modèles plus récents. Cependant, la meilleure expérience et la gamme complète de fonctionnalités seront offertes aux iPhone de dernière génération, mais davantage de détails à cet égard seront révélés à mesure que le programme de test avancera.