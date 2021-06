Le PDG de Microsoft affirme que Windows 11 est le début d’une révolution de Windows

Microsoft a officiellement annoncé Windows 11 comme le successeur de Windows 10 à un moment où tout le monde s’attendait à une mise à jour des nouvelles fonctionnalités, et inutile de dire que ce nouveau système d’exploitation est livré avec de nombreuses améliorations dans tous les domaines clés.

De l’interface utilisateur aux fonctionnalités, en passant par les applications et la prise en charge des applications Android depuis le Microsoft Store, Windows 11 donne l’impression d’être un système d’exploitation totalement nouveau, bien qu’il s’agisse manifestement d’une version évoluée de Windows 10.

Mais, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, affirme que Windows 11 n’est que le début d’une révolution Windows, expliquant que de plus grandes choses sont déjà en route. Bien sûr, aucun détail n’a été fourni, mais il est assez clair que Microsoft veut que Windows 11 cible chaque appareil et chaque utilisateur.

Il a déclaré : « Windows est la scène de la création du monde. En tant que créateur, chaque fois que vous prenez un appareil Windows, il devient une scène pour votre inspiration, afin que vous puissiez rêver grand et créer quelque chose de profond et durable ».

« Il s’agit de la première version d’une nouvelle ère de Windows. Nous construisons pour la prochaine décennie et au-delà. Et lorsque je réfléchis à ces chapitres à venir, je me souviens d’une analogie d’un philosophe du XIXe siècle qui comparait les créateurs à des objets de notre système solaire. Il a écrit sur les météores qui clignotent, mais disparaissent. Des planètes qui brûlent plus longtemps, mais dont l’énergie est confinée à leur propre orbite — et il les a comparées aux étoiles qui sont constantes et éclairent leur propre chemin », a poursuivi Nadella.

Windows 11, une mise à niveau gratuite pour certains appareils Windows 10

Le lancement de Windows 11 est prévu pour l’automne, et il sera proposé comme une mise à niveau gratuite pour certains appareils Windows 10. Nadella affirme que Windows 11 a été développé dès le début avec un objectif en tête : permettre aux gens de créer des choses qui sont « plus grandes que Windows ».

« C’est notre ambition avec Windows : aider d’autres étoiles et des constellations entières à naître et à prospérer. Je suis incroyablement fier de ce que Windows a réalisé et de la façon dont il a favorisé des opportunités durables pour les autres. Et je suis impatient de voir ce que vous allez réaliser avec Windows 11 et comment il va débloquer des opportunités durables pour les gens dans le monde », a-t-il déclaré.