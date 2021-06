Voici tout ce que Microsoft supprime de Windows 11, dont Internet Explorer

Windows 11 sera évidemment accompagné d’une série de changements en termes de fonctionnalités par rapport à Windows 10, et dans un document d’assistance technique, Microsoft nous fournit un aperçu de ces changements dans son nouveau système d’exploitation.

Tout d’abord, il convient de savoir qu’Internet Explorer, l’ancien navigateur dont on prévoit déjà le retrait, sera complètement désactivé dans Windows 11, et que Microsoft Edge sera proposé comme option par défaut. Le mode IE intégré lui permet également de remplacer Internet Explorer sur tous les appareils.

Ensuite, Microsoft indique que Cortana ne sera plus épinglé à la barre des tâches ou inclus dans l’expérience de premier démarrage, ce qui est plutôt logique, d’autant plus que la société travaillait déjà à faire de l’assistant numérique un citoyen de seconde classe de son système d’exploitation.

Le menu Démarrer subit également une transformation majeure. Non seulement il emprunte le design de Windows 10X, donc il est maintenant centré, mais le menu Démarrer abandonne également les Live Tiles (tuiles animées), Microsoft mentionnant que les utilisateurs peuvent maintenant s’en tenir aux widgets dans Windows 11. Les groupes et dossiers d’applications nommés ne sont plus pris en charge, et la disposition du menu Démarrer n’est pas redimensionnable (bien que la société n’exclut pas d’ajouter une telle option à l’avenir). Enfin, les applications et sites épinglés ne seront pas transférés si vous passez de Windows 10 à Windows 11.

Microsoft a également supprimé l’état rapide de l’écran de verrouillage, et l’outil de capture d’écran restera dans le système d’exploitation mais avec la nouvelle interface utilisateur Capture et croquis.

Un peu de ménage

Le mode tablette a été complètement supprimé dans Windows 11, et Microsoft explique que la barre des tâches ne comporte plus d’icône Contacts. Les applications ne peuvent plus personnaliser les zones de la barre des tâches.

Windows Chronologie a été complètement supprimé dans Windows 11, tout comme le portefeuille, car Microsoft essaie de s’en tenir uniquement aux fonctionnalités qui ont un sens à long terme. En outre,