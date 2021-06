Windows 11 sera proposé comme mise à niveau gratuite pour les utilisateurs de Windows 10

by

Microsoft a annoncé hier soir Windows 11 en grande pompe, et bien sûr, la plus grande question est de savoir qui l’obtiendra et combien il devra payer pour cela.

Tout d’abord, il est important de garder à l’esprit que Windows 11 prendra la place de la mise à jour des fonctionnalités de Windows 10 attendue à l’automne 2021, ce qui signifie que la très attendue mise à jour des fonctionnalités de Windows 10 sera, en fait, ce nouveau système d’exploitation.

Et parce que tout le monde s’attendait à recevoir une autre mise à jour des fonctionnalités de Windows 10, Microsoft a décidé de rendre Windows 11 gratuit pour certains utilisateurs. Ainsi, tout comme Windows 10 était gratuit pour les utilisateurs de Windows 7 et Windows 8, cette nouvelle version de Windows 11 sera également gratuite pour certains utilisateurs.

En d’autres termes, si vous utilisez Windows 10, il y a de fortes chances que vous obteniez Windows 11 gratuitement, bien que Microsoft précise que seuls les ordinateurs éligibles se verront offrir la mise à niveau gratuite.

« Windows 11 sera disponible par le biais d’une mise à niveau gratuite pour les PC Windows 10 éligibles et sur les nouveaux PC. Pour vérifier si votre PC Windows 10 actuel est éligible à la mise à niveau gratuite vers Windows 11, rendez-vous sur Windows.com pour télécharger l’application PC Health Check », a expliqué Panos Panay, en charge de la gamme Windows et Surface.

La promotion de la mise à niveau gratuite sera lancée plus tard dans l’année, et Microsoft indique que les partenaires qui vendent des PC sous Windows 10 proposeront également le passage à Windows 11 gratuitement.

Une version preview la semaine prochaine

« Nous travaillons également avec nos partenaires revendeurs pour nous assurer que les PC sous Windows 10 que vous achetez aujourd’hui sont prêts pour la mise à niveau vers Windows 11. La mise à niveau gratuite commencera à être déployée sur les PC Windows 10 éligibles pendant les fêtes de fin d’année et se poursuivra jusqu’en 2022. Et la semaine prochaine, nous commencerons à partager une première version de Windows 11 avec le programme Windows Insider — il s’agit d’une communauté passionnée de fans de Windows dont les commentaires sont importants pour nous », a poursuivi Panay.

Tout ce dont vous aurez besoin est un PC répondant à la configuration matérielle minimale requise pour Windows 11, qui est désormais un processeur 64 bits, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage. Windows 11 sera livré par le biais de Windows Update, à peu près de la même manière que les mises à jour de Windows 10 ont été mises à disposition précédemment.

La première version preview de Windows 11 sera mise en ligne pour les membres Insider la semaine prochaine.