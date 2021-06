Peloton travaillerait sur un bracelet de surveillance de la fréquence cardiaque

Peloton est un nom qui a fait les gros titres ces derniers mois, en bien comme en mal. Sa popularité est montée en flèche pendant la pandémie, lorsque les équipements et programmes d’exercice à domicile sont devenus à la mode. Cependant, son nom a été terni en raison de plusieurs accidents et de quelques décès liés à ce même équipement.

Aujourd’hui, Peloton semble prête à se lancer sur un marché nouveau mais connexe, avec un cardiofréquencemètre qui marquera sa première incursion dans le domaine des “wearables“.

Selon Bloomberg, la société spécialisée dans les appareils d’exercice connectés et leader dans le domaine du fitness, Peloton, semble travailler sur un nouveau dispositif portable. L’appareil est décrit comme un bracelet de surveillance de la fréquence cardiaque et, selon Bloomberg, est référencé dans le code des applications iPad et iPhone de la société.

Le nouveau bracelet se connecterait aux appareils Peloton, tels que les vélos et les tapis de course de la société, ainsi qu’aux applications Peloton, disponibles sur iOS, iPadOS, les plateformes de télévision connectée et Android. Le bracelet serait doté d’un petit écran permettant d’afficher la batterie et de savoir si l’appareil est actuellement appairé.

L’apparence et la forme du bracelet ne sont pas encore dévoilées, mais Mark Gurman affirme que les images dissimulées dans les applications iPhone et iPad de Peloton laissent entrevoir une petite et une grande taille pour le bracelet.

L’arrivée sur le marché des werables attendue

D’après ce que Bloomberg a pu trouver, il ne semble pas que le wearable de Peloton doive être considéré comme un concurrent direct des montres connectées, mais il pourra recevoir des mises à jour logicielles, ce qui pourrait lui permettre d’acquérir de nouvelles fonctionnalités. Peloton propose déjà deux moyens de recueillir des informations sur la fréquence cardiaque dans son système : un simple capteur de fréquence cardiaque vendu dans sa boutique d’accessoires, ainsi qu’une intégration avec les Apple Watch. Ce bracelet pourrait se situer au milieu des deux en termes de capacités.

Peloton a peut-être l’intention de se lancer dans les wearables depuis un certain temps. Peloton a acquis plusieurs sociétés spécialisées dans les et les assistants vocaux numériques au cours de l’année dernière.