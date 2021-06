La production de l’iPhone 12 mini a été arrêtée en raison des faibles ventes

Apple a lancé l’iPhone 12 mini dans le cadre de la série d’iPhone 12, invoquant l’engouement pour les smartphones compacts sur le marché. La société pensait initialement que l’appareil serait populaire parmi les utilisateurs à la recherche d’un facteur de forme analogue à celui de l’iPhone SE, mais avec le nouveau design et des entrailles plus puissantes. Cependant, la prédiction d’Apple ne s’est pas avérée fructueuse, car la demande d’iPhone 12 mini a commencé à diminuer sur le marché. Et maintenant, selon les rapports, Apple a arrêté la production de l’iPhone 12 mini et cherche à l’abandonner.

Pour ceux qui ne le savent pas, après le lancement de l’iPhone 12 mini, nous avons vu des rapports sur sa demande décroissante. Dans un précédent rapport, nous avons vu qu’Apple pourrait arrêter la production de l’iPhone 12 mini en raison de la faible demande. Plus tard, l’analyste réputé d’Apple, Ming-Chi Kuo, a déclaré que la gamme d’iPhone 2022 d’Apple ne comprendra pas de version mini.

Nous avons un nouveau rapport d’une société de recherche taïwanaise appelée TrendForce, affirmant qu’Apple a déjà arrêté la production de l’iPhone 12 mini. L’appareil a atteint sa phase de fin de vie simplement au 2e trimestre après sa sortie.

Selon le rapport, l’iPhone 12 mini ne pouvait pas apporter autant de ventes que les autres modèles de la série iPhone 12. Par exemple, des appareils comme l’iPhone 12 Pro et 12 Pro Max se sont vendus comme des petits pains dans le monde entier, tandis que la popularité du modèle standard de l’iPhone 12 a permis à Apple d’engranger des ventes record dans des pays comme l’Inde.

Par rapport à ces derniers, l’iPhone 12 mini a connu des ventes décevantes sur le marché national comme sur le marché mondial. Bien qu’Apple ait offert de fortes remises sur ledit appareil lors d’occasions spéciales sur les potentiels marchés, les ventes globales ont stagné.

Finir les stocks

Par conséquent, Apple ne fabrique désormais plus l’iPhone 12 mini. Le géant de Cupertino vend toujours l’appareil sur ses boutiques officielles en ligne et hors ligne.

Cependant, la société abandonnera l’iPhone 12 mini une fois qu’elle aura écoulé les stocks existants, ce qui devrait se produire un peu plus tard dans l’année.