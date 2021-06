Windows 11 pourrait remettre aux goûts du jour les widgets de bureau

Windows 11 est apparemment prêt à être livré avec des widgets intégrés — comme le widget « Actualités et centres d’intérêt » qui est déjà dans Windows 10, mais seulement de Microsoft dans un premier temps, bien que les rumeurs estiment que toute une gamme de widgets tiers pourrait devenir disponible en cours de route.

Comme Neowin l’a repéré, cette rumeur a fait surface sur Twitter grâce à WalkingCat, un informateur Microsoft bien connu et généralement fiable.

Ainsi, la théorie est que le support des widgets tiers arrivera à une date ultérieure, Microsoft ramenant effectivement ce que nous avions dans Windows Vista — les gadgets de bureau — après avoir supprimé les Live Tiles dans Windows 11 (qui étaient le remplacement effectif des gadgets/widgets).

Il y a des sceptiques, comme vous pouvez vous y attendre, Rafael Rivera, un Microsoft MVP que nous avons déjà entendu, affirmant qu’il semble qu’il n’y aura pas de widgets tiers dans la version initiale de Windows 11 — et notant qu’il n’est pas sûr que le support tiers arrivera un jour. Ce à quoi WalkingCat a répondu : « Personne ne peut être sûr, même Microsoft ».

Windows Widgets will be 1st-party only initially, with 3rd-party support comes later. https://t.co/2qPeJq6Ydm

