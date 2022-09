L’entreprise de fitness à domicile Peloton s’est associée à Amazon pour vendre certains de ses équipements et vêtements de sport par le biais de la plateforme aux États-Unis, a annoncé l’entreprise dans un communiqué de presse. Le partenariat avec Amazon marque la première fois que Peloton vendra son vélo d’exercice et ses équipements connexes en dehors de ses propres canaux de vente.

À partir d’aujourd’hui, le vélo Peloton original est disponible sur Amazon US, et il est rejoint par une grande variété d’accessoires, y compris des choses comme le tapis de vélo de la société et les chaussures de cyclisme.

Il est à noter que le communiqué de presse officiel ne mentionne pas le modèle Peloton Bike Plus, plus onéreux, ni le modèle Tread, qui ne sont pas actuellement présents sur la vitrine Amazon de Peloton. Le modèle Tread a été rappelé il y a un peu plus d’un an à la suite d’une série de rapports faisant état de blessures graves. Outre le Peloton Bike original, la boutique Amazon de la société propose également le Peloton Guide, basé sur une caméra, le Heart Rate Band, des haltères, des blocs de yoga et des chaussures. Il existe une section distincte pour les vêtements de marque destinés aux hommes et aux femmes.

L’abonnement Peloton, qui commence à 12,99 euros, continuera d’être vendu sur l’application et le site Web de Peloton. Il est intéressant de noter que Peloton a récemment annoncé qu’il travaillait sur une nouvelle génération de matériel, y compris un vélo, qui sera assemblé à domicile par les clients au lieu de faire appel à un expert. L’idée ressemble beaucoup à celle des meubles IKEA, qui consiste à laisser les clients déballer et assembler leur appareil de fitness à l’aide d’un manuel d’instructions, ce qui permettra de réduire les coûts pour les deux parties.

Peloton n’est pas au mieux de sa forme en ce moment. En février 2022, la société a perdu son PDG John Foley dans le cadre d’une vaste réorganisation. La société a annoncé une réduction de la taille de son équipe logistique, une diminution de l’espace de stockage et la fin du développement de son Peloton Output Park dans l’Ohio. À la suite de suppressions massives d’emplois, le nouveau PDG de Peloton, Barry McCarthy, a annoncé en août 2022 que les salles d’exposition des revendeurs seraient fermées en 2023, que d’autres emplois seraient supprimés et que les prix de Bike Plus et de Tread augmenteraient.

Une bonne aide pour Peloton

La collaboration avec Amazon permettra à Peloton d’économiser beaucoup d’argent et d’éviter les tracas liés au maintien d’un approvisionnement et de canaux de vente internes.

En dehors de la vente de matériel de fitness, Peloton vend également un service d’abonnement analogue à Apple Fitness+, mais rien ne dit qu’il est prévu de l’associer à un abonnement Prime à l’avenir. En ce qui concerne le partenariat avec Amazon, le directeur commercial de Peloton, Kevin Cornils, note que la société vise à « rencontrer les clients là où ils sont, et ils font leurs achats sur Amazon. »

Amazon a le vent en poupe

Amazon, de son côté, a le vent en poupe ces derniers temps. En juillet 2022, Amazon a déboursé 4 milliards de dollars pour acheter One Medical, une société connue pour ses services de santé par abonnement. Un mois plus tard, la société a acquis iRobot, le fabricant de la populaire série d’aspirateurs robotisés Roomba. Au début du mois, Bloomberg a rapporté qu’Amazon s’intéressait également à Signify Health, un autre acteur de la santé.