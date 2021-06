Apple pourrait sortir le MacBook Pro M1X plus tôt que prévu

Depuis quelques mois, la rumeur court qu’Apple va sortir deux nouveaux modèles de MacBook Pro, censés être conçus avec une puce Apple M1X (ou M2) plus puissante. Bien que rien n’ait été dévoilé lors de la WWDC 2021 le 7 juin, de nouvelles informations suggèrent que nous n’aurons peut-être pas à attendre beaucoup plus longtemps pour voir ce sur quoi Apple a travaillé.

LeaksApplePro prédit qu’au moins un des nouveaux modèles MacBook Pro pourrait arriver entre le 2 et le 8 août 2021, bien qu’aucune mention n’ait été faite concernant lequel des deux pourrait faire une apparition.

Les deux modèles de MacBook Pro de 14 pouces et MacBook Pro de 16 pouces devraient être dotés d’un écran Mini-LED, analogue au nouvel iPad Pro 12,9 pouces qui a intégré la puce Apple M1 plus tôt cette année. Il a déjà été mentionné que les composants clés de l’écran ne seront pas expédiés aux usines d’Apple avant le 3e trimestre 2021, de sorte que nous ne nous attendions pas à ce que l’un des deux nouveaux modèles arrive dans les rayons jusqu’à potentiellement 2022.

LeaksApplePro mentionne également que les dates prévues mentionnées pourraient être sujettes à changement étant donné les retards de production en cours pour les composants essentiels tels que ces écrans Mini-LED et une pénurie mondiale de silicium. Bien évidemment, et comme toujours dans cette phase de rumeurs, il faut prendre les informations avec des pincettes.

Ces nouveaux MacBook Pro suscitent une grande excitation, non seulement s’ils sont dotés avec le successeur de l’excellent SoC (système sur puce) Apple M1, mais on s’attend également à ce que les deux nouveaux modèles aient une refonte bien nécessaire pour se débarrasser de la Touch Bar et réintroduire d’anciennes fonctionnalités comme MagSafe, un lecteur de carte SD intégré et même un port HDMI.

Une puce très attendue

Nous ne savons pas grand-chose sur le M1X dont on parle, mais il a été suggéré qu’il est assez puissant pour donner du fil à retordre au GPU d’ordinateur portable RTX 3070. Cela reste très intrigant.

Étant donné que nous n’avons aucun moyen de vérifier la fuite, ne vous fiez pas trop à l’achat d’un nouveau MacBook Pro en août.