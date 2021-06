OnePlus demande à ses employés de ne pas répondre aux questions sur l’OS de OPPO

En début de semaine, OnePlus a annoncé sa fusion avec OPPO. Dans l’annonce, OnePlus a déclaré qu’elle continuera à fonctionner comme une marque indépendante sous OPPO.

La fusion permettra également d’étendre la R&D et la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise pour expédier davantage d’appareils. Cependant, l’annonce a laissé les utilisateurs confus quant à l’avenir d’OxygenOS en dehors de la Chine. Un mémo qui a fuité révèle maintenant que OnePlus a demandé à ses employés de ne pas répondre aux questions relatives à l’OS.

L’informateur Evan Blass a partagé le mémo interne de OnePlus sur Twitter. « Note importante : Ne répondez pas aux questions sur l’OS ou ColorOS qui visent l’annonce de l’intégration. Utilisez uniquement la réponse ci-dessous — Nous n’avons actuellement aucune mise à jour concernant les systèmes d’exploitation. Veuillez rester à l’écoute de nos canaux officiels », peut-on lire dans le mémo.

Just received these talking points on the new relationship between Oppo and OnePlus. Might help to clear up some confusion. pic.twitter.com/mIVyjcmeKD

— Evan Blass (@evleaks) June 18, 2021