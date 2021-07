La technologie de recharge sonore de Xiaomi révélée dans un brevet

Alors, qu’est-ce que la recharge sonore exactement ? Selon le brevet, la technologie permettra apparemment de charger les appareils par le son. La configuration implique un dispositif de charge sonore, un dispositif de stockage d’énergie et un dispositif électronique. Le dispositif de charge du son se compose d’un dispositif de collecte du son, de plusieurs dispositifs de conversion de l’énergie et d’un dispositif de conversion de l’énergie.

Au cours de la dernière décennie, la technologie des smartphones s’est améliorée sur plusieurs fronts, notamment la technologie des écrans, la puissance de traitement, la connectivité sans fil, etc. Cependant, un aspect qui a progressé à un rythme plus lent est la technologie des batteries. Ainsi, les fabricants ont plutôt travaillé sur l’amélioration de la technologie de charge, afin d’accélérer le processus de charge. C’est le cas de Xiaomi.

Autrefois, il y avait la science-fiction pour s’enthousiasmer. Aujourd’hui, la vie n’a rien à envier à la science-fiction, comme en témoigne l’avalanche d’objets technologiques révolutionnaires qui sont constamment annoncés et mis en service. On est tout simplement époustouflé, surtout lorsqu’il s’agit des smartphones et de tout ce qui s’y rapporte.