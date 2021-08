Le Garçon de Turkana est à l’honneur en doodle sur la page de Google

by

Ce dimanche 1er août, Google célèbre avec un doodle l’anniversaire de la découverte du Garçon de Turkana ou garçon de Nariokotome, surnom qui lui a été donné après sa découverte sur le site de Nariokotome près du lac Turkana (Kenya).

Pour cette occasion, Google a opté pour un design simple et animé, qui montre le Garçon de Turkana marchant dans une terre préhistorique, tandis qu’une des lettres du logo du moteur de recherche recrée le crâne du fossile.

Découvert par le Kényan Kamoya Kimeu en août 1984, l’un des plus célèbres collectionneurs de fossiles au monde, l’Homo ergaster, l’espèce à laquelle appartient l’homme du Turkana, a foulé la terre il y a environ 1,6 million d’années (début du Pléistocène) et on estime qu’il avait 11 à 12 ans à sa mort.

Le fossile, qui mesure 160 centimètres, a la plupart de ses os intacts, à l’exception de ses mains et de ses pieds. On estime qu’à l’âge adulte, ce spécimen aurait pu atteindre une hauteur de 185 centimètres, voire plus.

Cependant, les causes de la mort du Garçon de Turkana sont variées, la plupart des scientifiques ont conclu que sa mort était due à une septicémie causée par l’infection d’une de ses molaires. Mais, d’autres pensent que les raisons sont dues à une scoliose sévère ou à des problèmes lombaires.