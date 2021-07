LEGO fabrique des briques de construction à partir de bouteilles en plastique recyclées

Le célèbre géant de la fabrication de jouets LEGO a récemment dévoilé sa première brique de construction fabriquée à partir de bouteilles en plastique recyclées. L’entreprise vise à utiliser des ressources durables pour fabriquer ses populaires jeux de construction à l’avenir. Le développement des nouvelles briques en plastique recyclé est donc une étape importante pour permettre à l’entreprise d’atteindre ses objectifs de durabilité.

Le fabricant danois de jouets a annoncé ces briques écologiques dans un communiqué de presse officiel. Le produit initial est un prototype de brique LEGO qui utilise du plastique PET provenant de bouteilles jetées, conformément aux normes strictes de qualité et de sécurité de l’entreprise. Selon la société, les ingénieurs et les spécialistes des matériaux ont testé plus de 250 variations de matériaux PET et des centaines d’autres formulations plastiques pour développer le nouveau prototype de brique.

L’entreprise déclare que plus de 150 personnes travaillent au développement de solutions durables pour les produits LEGO. Les nouvelles briques durables ont été développées à partir de PET recyclé provenant de fournisseurs américains qui utilisent des processus approuvés par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA).

Pour en venir à la conception, ces briques LEGO ne sont pas très différentes d’une brique de construction LEGO standard. Selon l’entreprise, une bouteille en plastique PET d’un litre suffit pour fabriquer au moins dix briques LEGO de 2 x 4. L’entreprise a utilisé son processus de formulation en instance de brevet qui utilise une « technologie de composition sur mesure pour combiner le PET recyclé avec des additifs de renforcement ». Cela rend les nouvelles briques aussi solides que les briques LEGO standard. Donc, elles feront aussi mal si vous marchez dessus !

Pas encore disponible à l’achat

En ce qui concerne la disponibilité des nouvelles briques LEGO durables, l’entreprise déclare « qu’il faudra un certain temps avant que des briques fabriquées à partir d’un matériau recyclé n’apparaissent dans les boîtes de produits LEGO ».

L’entreprise continuera à tester et à développer la formulation du PET. Ensuite, elle décidera si le développement doit passer à la phase de production pilote. Selon le fabricant de jouets, ces tests et développements prendront encore au moins un an.