Razer lancera son masque RVB futuriste avant la fin de l’année

Razer nous donne enfin un calendrier de sortie pour son futuriste masque connu sous le nom de « Project Hazel N95 ». L’entreprise a annoncé à l’E3 2021 que le Project Hazel sera lancé au 4e trimestre de cette année — dès octobre. Mais, nous ne savons toujours pas combien le masque coûtera, et beaucoup de gens se demandent si une sortie au 4e trimestre n’est pas trop tardive pour le Project Hazel.

Alors que certaines parties du monde luttent encore contre la pandémie, celle-ci s’atténue en France et dans d’autres pays. Bien que nous semblions être à la fin de la pandémie de coronavirus COVID-19, Razer a annoncé qu’elle commencera à expédier les masques.

Dévoilé pour la première fois au CES 2021, le masque Project Hazel est doté d’un écran buccal transparent, d’un système d’amplification de la voix, de filtres N95 remplaçables et, bien sûr, d’un éclairage RVB. Les lumières internes permettent aux personnes qui vous entourent de voir plus facilement votre bouche dans les situations de faible luminosité. Des algorithmes de traitement audio captent la parole du porteur et l’amplifient, ce qui permet à votre entourage d’entendre plus facilement votre voix.

Il est également livré avec un étui de charge UV qui stérilise le masque lorsqu’il n’est pas utilisé. Au cours de l’E3, la société a annoncé que le Project Hazel sera également doté d’un éclairage intérieur et d’un revêtement antibuée pour s’assurer que les gens puissent voir votre bouche.

