Razer AVA : l’IA pour joueurs devient un agent autonome capable d’agir pour vous

Razer ne veut plus se contenter d’un simple assistant conversationnel pour joueurs. Selon un nouveau rapport de Variety, la marque a présenté une version dite « fully agentic » de son compagnon IA AVA, capable de fonctionner à la fois en local sur un PC et via le cloud.

L’information a été dévoilée par Quyen Quach, vice-présidente software de Razer, qui décrit une évolution majeure : AVA ne doit plus seulement répondre à des questions, mais aussi analyser une situation, planifier des actions et exécuter certaines tâches de manière plus autonome.

Cette annonce confirme la direction prise par Razer depuis plusieurs mois. Initialement présenté comme Project AVA, un copilote IA centré sur l’esport et le coaching en jeu, le projet s’est progressivement transformé en assistant numérique plus large, pensé non seulement pour le gaming, mais aussi pour la productivité et l’accompagnement quotidien.

Razer le présente désormais comme un véritable compagnon IA toujours actif, capable d’évoluer selon les usages et le contexte de l’utilisateur.

Razer AVA : Une IA qui ne veut plus seulement discuter

Le vrai changement est là. Contrairement à un chatbot classique, qui attend une consigne avant de répondre, cette nouvelle version d’AVA veut franchir un cap en devenant un agent logiciel. En clair, l’assistant ne se limite plus à la conversation : il peut comprendre un objectif, découper une tâche, choisir la bonne méthode et interagir avec différents systèmes pour avancer vers un résultat. C’est précisément ce que Razer résume derrière le terme « agentique ».

Sur le papier, cette approche ouvre la porte à des usages bien plus ambitieux. Dans l’univers du jeu vidéo, AVA pourrait par exemple assister un joueur en temps réel, optimiser certains réglages matériels, analyser une session ou proposer des actions adaptées au contexte.

Hors gaming, Razer imagine déjà un compagnon capable d’aider à organiser des tâches, à interagir avec des applications ou à servir d’assistant personnel plus polyvalent.

Un fonctionnement hybride entre local et cloud

L’autre nouveauté importante concerne l’architecture technique. Razer indique que son assistant IA pourra tourner directement sur le PC pour certaines fonctions, tout en s’appuyant sur des modèles cloud pour les traitements plus lourds. Cette approche hybride n’a rien d’anodin : elle permet de répartir intelligemment la charge de travail selon les besoins. Les tâches simples ou sensibles à la latence peuvent être exécutées en local, tandis que les opérations plus complexes peuvent être déportées vers l’infrastructure distante.

Ce modèle peut aussi répondre à deux enjeux majeurs du moment : la réactivité et la confidentialité. En local, l’expérience peut être plus rapide sur certaines commandes, tout en limitant l’envoi de données vers des serveurs externes. À l’inverse, le cloud permet de profiter de modèles plus puissants lorsque le PC seul ne suffit pas.

Razer semble donc chercher un compromis entre performances, souplesse d’usage et protection de la vie privée, même si les détails techniques concrets restent encore limités à ce stade.

De coach esport à compagnon numérique

Lors de ses premières démonstrations, Project AVA avait surtout été présenté comme un coach IA pour joueurs compétitifs, capable d’analyser une partie et de fournir des conseils en direct. Razer mettait alors en avant un système pensé pour apprendre des meilleurs joueurs et offrir un accompagnement en temps réel sur les performances, les erreurs ou les ajustements stratégiques.

Depuis, le concept a largement évolué. Au CES 2026, Razer a montré une version plus ambitieuse d’AVA, incarnée sous la forme d’un compagnon holographique de bureau, avec avatars animés, suivi du regard, expressions faciales et interactions plus « personnalisées ». La marque veut clairement dépasser le simple assistant gaming pour proposer une présence numérique capable d’aider aussi dans l’organisation personnelle, la création, ou des tâches plus générales du quotidien.

Razer suit une tendance de fond dans l’IA

Le repositionnement d’AVA s’inscrit dans une tendance plus large du secteur technologique. De plus en plus d’entreprises cherchent à passer d’interfaces conversationnelles classiques à de véritables agents IA capables d’agir pour l’utilisateur. Dans le jeu vidéo aussi, cette logique commence à s’installer, avec plusieurs expérimentations autour d’assistants capables de guider, automatiser ou contextualiser certaines interactions.

Razer n’est d’ailleurs pas seul sur ce terrain. Microsoft a, par exemple, testé différentes approches autour d’un copilote appliqué au jeu vidéo, même si les retours ont parfois été mitigés. Cela montre surtout que l’industrie cherche encore la bonne formule : une IA suffisamment utile pour justifier sa présence, sans devenir intrusive, gadget ou inutilement bavarde. Sur ce point, Razer joue gros, car l’idée est séduisante sur le papier, mais elle devra prouver sa valeur dans un usage réel.

Une promesse séduisante, mais encore à confirmer

Sur le plan marketing, AVA coche beaucoup de cases tendance : IA locale, cloud, agent autonome, personnalisation, assistant gaming et compagnon numérique. Reste maintenant la question essentielle : l’expérience sera-t-elle réellement convaincante ? Plusieurs premières impressions publiées autour des démonstrations récentes d’AVA soulignaient un concept intrigant, mais aussi parfois maladroit, avec des réponses jugées inégales ou un comportement encore trop artificiel.

Autrement dit, Razer semble avoir une vision claire de la direction à prendre, mais il lui reste encore à transformer cette vision en produit mature. Si AVA parvient réellement à combiner assistance proactive, exécution de tâches, faible latence et respect de la vie privée, la marque pourrait trouver une vraie place dans la prochaine vague d’outils IA pour le gaming. Dans le cas contraire, l’assistant risque de rester un concept spectaculaire, mais difficile à imposer dans les usages.

L’IA gaming entre dans une nouvelle phase

Avec cette version « fully agentic » d’AVA, Razer montre qu’il ne veut plus seulement surfer sur la mode de l’IA, mais tenter de définir ce que pourrait être un compagnon numérique réellement actif dans l’univers du PC gaming. Le passage à un fonctionnement hybride local/cloud et l’abandon du simple format chatbot marquent une évolution stratégique assez nette.

Pour l’instant, il s’agit surtout d’une montée en puissance conceptuelle. Mais une chose est sûre : le secteur du jeu vidéo devient, lui aussi, un terrain d’expérimentation pour les agents IA capables d’agir, et plus seulement de répondre. Razer veut manifestement être aux premières loges de cette transition. Reste désormais à voir si les joueurs suivront.