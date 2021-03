Razer Project Hazel : le masque high-tech devient réalité

by

Les masques high-tech du populaire fabricant de produits de gaming, Razer, dévoilé en janvier dernier, deviennent une réalité. Le PDG Min-Liang Tan a confirmé dans une interview que l’ancien concept Project Hazel sera bientôt mis en production. Les masques sont principalement destinés à encourager l’interaction sociale.

Malgré les progrès de la vaccination contre le coronavirus, Razer constate une forte demande pour des solutions de rechange aux masques traditionnels en tissu et en papier, qui sont désormais un élément de base pour les citoyens de nombreux pays du monde. Le protecteur bucco-nasal de la société américaine, dévoilé au CES 2021, n’est plus considéré comme un simple concept, a révélé le cofondateur et PDG de Razer, Tan, dans une interview accordée à Yahoo Finance.

« Nous nous demandions s’il s’agissait d’un projet conceptuel et s’il serait pertinent lorsque les vaccinations et tout le reste seront déployés. Je peux dire dès maintenant que nous avons décidé d’en faire une réalité et de livrer le masque connecté. Nous nous sommes rendu compte que même avec la vaccination, il faut toujours être masqué, car il y a toujours un facteur de risque. Deuxièmement, il y a de nombreux pays qui ne recevront probablement pas la gamme complète des vaccins au cours de l’année ou des deux années à venir, de sorte que chaque voyageur doit être très prudent », a déclaré Min-Liang Tan.

Le masque Hazel de Razer repose sur un plastique transparent qui permet de voir les expressions du visage du porteur. Deux systèmes de filtrage assurent l’évacuation et l’alimentation en air, tandis que le masque est par ailleurs censé être étanche tout autour. Selon le fabricant, le Project Hazel répond aux exigences de la norme N95, qui est au moins très analogue à la norme FFP2 plus connue dans ce pays.

Des microphones intégrés amplifient également la voix du porteur vers le monde extérieur, tandis que l’éclairage Chroma bien connu de Razer peut illuminer la bouche pour une meilleure visibilité.

Pas encore de disponibilité et de prix

Les batteries intégrées peuvent être rechargées en fin de journée grâce à une boîte de rangement incluse, qui est également conçue pour désinfecter le masque sous une lumière ultraviolette. La certification officielle des autorités sanitaires est toujours en attente.

On ne sait pas non plus quand, ni à quel prix le masque Razer Hazel sera disponible. Mais cela n’empêche pas Razer de faire de ce masque connecté une réalité.